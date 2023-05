Nuggets e Sixers vencem e lideram séries em semifinais nos playoffs da NBA

(via Agência Estado)

Após sofrer mais do que esperava na abertura dos playoffs da NBA, o Boston Celtics começou mal a série contra o Philadelphia 76ers, na noite desta segunda-feira. Favorito, o time de Boston foi derrotado por 119 a 115, diante de sua torcida, pela semifinal da Conferência Leste. Em outro jogo da noite, o Denver Nuggets bateu novamente o Phoenix Suns.

Os Celtics foram elevados à categoria de principais favoritos ao título após a queda precoce do Milwaukee Bucks logo na primeira rodada dos playoffs. Os Bucks haviam apresentado a melhor campanha da temporada regular, com folga. Na tabela, quem vinha em segundo lugar era justamente o time de Boston.

Na abertura dos playoffs, contudo, os Celtics suaram para eliminar o Atlanta Hawks. E, nesta segunda, a situação não foi diferente. Jayson Tatum e Jaylen Brown não conseguiram conter o ímpeto dos visitantes. Tatum até anotou um "double-double", de 39 pontos e 11 rebotes. Brown registrou 23 pontos.

Do outro lado, os Sixers, mesmo sem Joel Embiid, não se intimidaram diante dos favoritos. E foram liderados pelo experiente James Harden, cestinha da partida, com 45 pontos - ele igualou seu recorde pessoal em uma partida dos playoffs. Tyrese Maxey também foi decisivo, com seus 26 pontos.

"Não viemos aqui para perder. Viemos para ganhar. Com ou sem Joel, estaremos prontos", avisou Harden. O técnico dos Sixers, Doc Rivers, celebrou o tempo para treinar, já sabendo que não teria Embiid em quadra. "Esta foi a diferença deste para o ano passado. Temos um monte de lutadores em quadra. Se conseguíssemos chegar até o último quarto (com chances de vitória), sabíamos que ganharíamos o jogo. Era assim que estávamos pensando."

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quarta-feira, novamente na casa do Boston Celtics.

JOKIC DOMINA

MVP das duas últimas temporadas da NBA, o sérvio Nikola Jokic segue pavimentando o caminho para sua terceira grande conquista individual na competição. Na noite desta segunda, ele liderou o Denver Nuggets na segunda vitória sobre o Phoenix Suns por 97 a 87, diante dos seus torcedores.

Além de ser o cestinha da partida, ele obteve um "double-double" de 39 pontos e 16 rebotes. Foram ainda cinco assistências. Pelo lado dos Suns, Devin Booker fez a sua parte, com 35 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Mas não evitou o tropeço, apesar da boa contribuição de Kevin Durant, responsável por 24 pontos e oito rebotes.

Foi a segunda vitória dos Nuggets na série, que agora terá seus dois próximos jogos na casa dos Suns. As duas equipes voltam a se enfrentar somente na sexta-feira.

