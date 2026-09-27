Núbia de Oliveira consolida melhor fase da carreira e é bicampeã de prova no Espírito Santo

A brasileira Núbia de Oliveira venceu neste domingo, 27, pela segunda vez consecutiva a Dez Milhas Garoto, tradicional corrida de rua de 16,1 km disputada entre Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Entre os homens, o campeão foi o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, que superou o brasileiro Giovani dos Santos, o segundo colocado. O atleta africano fez o percurso em 48min15s.

Núbia fechou a prova em 59min39s. Kiya Fiseha e Aynalem Ketema, ambas da Etiópia, completaram o pódio da elite feminina.

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"Foi uma prova estratégica. O início foi bem tranquilo. Já estava preparada porque sabia que as africanas iriam atacar em algum momento. Elas atacaram nos últimos 300 metros e consegui responder e resistir até o final", afirmou a atleta baiana de Campo Formoso. "A torcida me apoiou muito, me impulsionou na chegada".

Núbia é a principal corredora de rua do País na atualidade. Em 2025, ela encerrou um jejum de 18 anos sem uma brasileira no topo da classificação feminina da Dez Milhas. Na última São Silvestre, foi a melhor brasileira. Em Buenos Aires, no mês passado, a corredora baiana quebrou recorde brasileiro da meia maratona que durava 35 anos

A vencedora levou R$ 30 mil em premiação. Seu objetivo neste ano, diz, é a conquista inédita da São Silvestre e evoluir a ponto de conseguir índice para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

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"Estou fazendo uma linda temporada neste ano, conseguindo melhorar minhas marcas pessoais. Tem tempo, tenho que ter calma e paciência. Falta muito pra conquistar. Vai dar tudo certo", afirmou.

A tradicional prova capixaba com percurso de 16,1 km teve 20 mil corredores inscritos na 35a edição, um salto de 18% em relação à edição anterior, quando as 17 mil inscrições foram preenchidas em 48 horas.

As mulheres foram maioria pela primeira vez desde que a prova é disputada. A presença feminina saltou de 44% em 2024 e 49% em 2025 para chegar a 51% na edição de 2026. "Nos últimos anos, temos atraído cada vez mais a participação feminina e comprovado a frase: lugar de mulher é onde ela quiser. E, definitivamente, a Dez Milhas Garoto é um lugar para elas", afirma Priscilla Caselatto, gerente de Marketing da Garoto.

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A premiação total da Dez Milhas Garoto 2026 ultrapassou R$ 200 mil, valor distribuído entre as categorias elite feminina e masculina, atletas capixabas, cadeirantes e colaboradores da Garoto.

A corrida reúne o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o selo World Athletics Label Races, uma das certificações mais importantes do atletismo mundial.