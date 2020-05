Novos reforços são integrados ao plantel da Ponte Preta

Oficializados como reforços da Ponte Preta na semana passada, Luizão, Ernandes e Camilo passaram a participar da rotina do clube a partir desta segunda-feira. O trio recebeu cartilha de atividades "home office" e será supervisionado por Juvenílson de Souza, preparador físico, além dos fisiologistas.

Em virtude da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo até o próximo dia 31, os atletas da equipe de Campinas mantêm a rotina de trabalho em casa, apesar das dificuldades por falta de espaço e sem trabalho com bola.

O meia Camilo, por exemplo, está no Rio de Janeiro, enquanto o zagueiro Luizão passa a quarentena no interior do Espírito Santo há algumas semanas.

Já regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os atletas passam a fazer parte da folha salarial do clube campineiro partir do próximo vencimento.

Como são pagos pelo mês trabalhado, jogadores devem receber proporcionalmente assim que junho entrar no calendário de 2020.