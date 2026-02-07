Novorizontino vence com gol nos acréscimos em jogo atrasado pela chuva e avança no Paulistão

O Novorizontino venceu o São Bernardo por 2 a 1 na noite deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sétima e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida teve início com mais de uma hora de atraso em razão das fortes chuvas que atingiram o gramado e só foi decidida nos acréscimos da etapa final, com gol de Juninho.

Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 16 pontos, manteve a liderança da competição e já está garantido no mata-mata. O São Bernardo, por sua vez, permaneceu com oito pontos e ocupa a 10ª colocação, fora zona de classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro tempo teve maior controle do Novorizontino, que trabalhou mais a posse de bola e tentou ditar o ritmo do jogo. Apesar disso, as principais chances iniciais foram do São Bernardo, que quase abriu o placar em finalização de João Paulo, que acertou o travessão.

Aos 18 minutos, a equipe visitante foi eficiente. Pedro Vitor recebeu passe de Felipe Garcia dentro da área, deixou o marcador no chão com um drible curto e finalizou com precisão para colocar o São Bernardo em vantagem.

Mesmo em desvantagem, o Novorizontino manteve a postura ofensiva e conseguiu a igualdade ainda antes do intervalo. Aos 34 minutos, Robson fez boa jogada e encontrou Rômulo dentro da pequena área. O meia apareceu livre e finalizou para o fundo da rede, deixando tudo igual no Jorjão.

Na segunda etapa, o jogo ganhou novos contornos com as expulsões do lado visitante. Logo aos quatro minutos, Wellington Manzoli recebeu cartão vermelho após revisão do VAR, ao cometer falta em Robson quando o atacante avançava em direção ao gol. Mesmo com um a mais, o Novorizontino precisou lidar com a boa organização defensiva do São Bernardo, que ainda criou dificuldades.

O time da casa passou a pressionar e esteve muito próximo da virada. Tavinho finalizou forte da entrada da área e obrigou Alex Alves a fazer grande defesa. Na sequência, Robson recebeu lançamento dentro da área e acertou o travessão. A situação do São Bernardo ficou ainda mais delicada aos 21 minutos, quando Foguinho foi expulso após carrinho por trás em Robson.

A insistência do Novorizontino foi recompensada apenas aos 54 minutos do segundo tempo. Juninho recebeu a bola pelo lado esquerdo, arriscou do bico da grande área e, de pé direito, mandou colocado no canto direito alto de Alex Alves, marcando o gol da virada e garantindo a vitória por 2 a 1.

Na próxima rodada, o São Bernardo enfrenta o Corinthians, em casa, no domingo. Já o Novorizontino encerra sua participação na primeira fase fora de casa, diante do Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 SÃO BERNARDO

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño (Matheus Bianqui), Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama (Caio Dantas), Léo Naldi e Rômulo (Titi Ortíz); Maykon (Juninho), Tavinho (Hélio Borges) e Robson). Técnico: Enderson Moreira.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo (Rodrigo), Matheus Salustiano (Wellington Manzoli) e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo (Augusto); Pedro Vitor (Pablo Dyego), Felipe Garcia (Victor Andrade) e Pedrinho (Marcão Silva). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Pedro Vitor, aos 18 minutos, e Rômulo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - João Paulo (SBD).

CARTÕES VERMELHOS - Foguinho e Wellington Manzoli (SBD).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

PÚBLICO - 1.239 presentes.

RENDA - R$ 19.170,00.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).