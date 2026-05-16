ESPORTES

Novorizontino soma empate morno com o Cuiabá e perde oportunidade de subir na tabela da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 22:45:00 Editado em 16.05.2026, 22:54:43
Cuiabá e Novorizontino empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (16), na Arena Pantanal, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa precisava vencer para se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto os visitantes tentavam entrar no G-4. Com o desempenho fraco dos dois setores ofensivos, nenhuma das equipes conseguiu criar chances reais para balançar as redes durante os 90 minutos.

O empate deixou o Novorizontino com 13 pontos, ocupando a sétima colocação de forma momentânea. O Cuiabá foi a 10 pontos e ficou no 15º lugar, colado na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Cuiabá joga contra o Náutico, na sexta-feira (22), às 19h, nos Aflitos. O Novorizontino recebe o Ceará no sábado (23), às 16h, em Novo Horizonte.

O primeiro tempo teve muitas faltas e erros de passe. O Cuiabá começou pressionando e parou no goleiro César, que defendeu um chute colocado de Rodrigo Rodrigues aos 16 minutos e evitou o gol do atacante novamente aos 21, usando os pés. O Novorizontino tentou responder em descidas rápidas com Juninho e Rômulo, mas errou as finalizações e mandou a bola para fora.

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu tentando e assustou em um chute de Yamil Asad que raspou o travessão após passe de Rodrigo Rodrigues. A resposta do Novorizontino veio com Léo Naldi, que invadiu a área e bateu para fora. Na reta final, o Cuiabá pressionou em cabeçadas de João Basso e Calebe, e parou no goleiro Jordi, que entrou no jogo e fez grande defesa em chute forte de Mateus Santos aos 34 minutos, segurando o zero no placar.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 NOVORIZONTINO

CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe, Gabriel (Asad) e Nino Paraíba; Raul, Weverson, David Miguel e Marlon; Kauan (Mateus Santos) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Peixoto). Técnico: Eduardo Barros.

NOVORIZONTINO - César (Jordi); Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui (Marlon), Léo Naldi, Juninho (Titi Ortiz) e Rômulo (Tavinho); Vinícius Paiva e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Knesowitsch, David Miguel e Vinícius Peixoto (Cuiabá); Maykon e Robson (Novorizontino).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

PÚBLICO - Não disponível.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

