Novorizontino fica no empate o CSA e rebaixamento vira preocupação na Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novorizontino e CSA ficaram no empate de 1 a 1 neste sábado, em Novo Horizonte, em partida válida pelo Brasileiro da Série B e se complicaram na classificação pela proximidade com a zona de rebaixamento. O time do interior paulista chegou ao quarto jogo sem vitória e soma 33 pontos, dois a mais que o rival de Alagoas.

continua após publicidade .

O Vila Nova, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 28.

Os dois times voltam a campo em dias distintos pela competição. Na próxima quarta-feira, o Novorizontino visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão. No sábado, o CSA faz o clássico alagoano contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.

continua após publicidade .

O time paulista começou o jogo fazendo pressão e levou perigo logo no primeiro lance, quando Douglas Baggio chutou colocado de fora da área e a bola passou raspando a trave. A resposta do CSA, porém, veio em forma de gol. Aos 24 minutos, Osvaldo arriscou de longe, o goleiro Lucas Frigeri espalmou e Canteros apareceu para mandar para o fundo das redes.

Com o gol, o visitante cresceu e quase ampliou aos 34 minutos. Canteros foi acionado dentro da área e bateu na saída de Lucas Frigeri, que conseguiu se recuperar e defendeu.

Na volta para o segundo tempo, o CSA continuou melhor e teve mais uma oportunidade de marcar o segundo gol aos oito minutos. Depois de um escanteio cobrado na área, Felipe Augusto apareceu no primeiro pau e cabeceou firme, mas Lucas Frigeri fez uma difícil defesa.

continua após publicidade .

O Novorizontino partiu para o tudo ou nada e chegou ao empate aos 36 minutos. Após uma bola alçada na área, Hélio aproveitou uma rebatida do goleiro e só escorou para as redes fazendo 1 a 1 e garantindo o empate.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 CSA

continua após publicidade .

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon (Vinicius Leite) e Paulinho; Ramón Martínez (Quirino), Barba (Diego Torres) e Danielzinho; Douglas Baggio (Hélio), Ronald (Bruno Costa) e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

CSA - Marcelo Carné; Igor (Rodrigo Rodrigues), Lucão, Guilherme Paraíba e Felipe Augusto; Ferreira (Gabriel Tonini), Rickson, Canteros e Lourenço (Edson); Osvaldo (Jonathan) e Bruno Mezenga (John Mercado). Técnico: Roberto Fernandes.

continua após publicidade .

GOLS - Canteros, aos 24 minutos do primeiro tempo e Hélio, aos 36 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Quirino (Novorizontino) e Igor e Ferreira (CSA).

RENDA - R$ 19.450,00.

PÚBLICO - 1.099 pagante (1.252 total).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).