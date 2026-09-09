Novorizontino engata 5ª vitória seguida, bate o Botafogo-SP e assume o segundo lugar da Série B
O Novorizontino embalou de vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Com seis jogos de invencibilidade, a equipe de Novo Horizonte engatou a quinta vitória consecutiva, desta vez ao vencer o duelo paulista diante do Botafogo, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Nicnet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), e assumir a vice-liderança da competição na 27ª rodada.
O time de Enderson Moreira vem de grande sequência positiva. Depois de se consolidar entre os seis primeiros, agora contou com a vitória do líder Juventude no duelo direto contra o Criciúma, para assumir o segundo lugar, na zona de acesso direto, com 49 pontos, um a menos que os gaúchos. Já o Botafogo vive situação inversa e conheceu a quarta derrota seguida, estacionando com 31 pontos e podendo se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.
O Novorizontino defende a vice-liderança já neste domingo, quando recebe o Cuiabá, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 18h30, em Novo Horizonte (SP). Já o Botafogo atua na segunda-feira, novamente como mandante na Arena Nicnet/Santa Cruz, diante do Goiás, às 19h30.
Com mais qualidade, o Novorizontino começou a partida dominando a posse de bola e com presença ofensiva. Entretanto, não conseguia traduzir o volume em chances reais. A primeira grande oportunidade veio justamente quando Robson foi puxado dentro da área e Rômulo converteu a penalidade para abrir o placar, aos 20 minutos.
O Botafogo acordou depois do gol sofrido e chegou ao empate logo depois. Kelvin cruzou na área e Felipe Vieira deu uma de centroavante, aparecendo livre na segunda trave para deixar tudo igual, de cabeça, aos 29. Com o empate, o duelo paulista ficou truncado, com muitas disputas de espaço e sem nenhum lance de perigo antes do intervalo.
Na etapa complementar, o Novorizontino seguiu com seu jogo de posse de bola, mas encontrava dificuldade para furar a retranca adversária. A alternativa foi arriscar de longe e deu certo. Léo Naldi chutou da intermediária, a bola desviou em Robson e enganou o goleiro, aos 10. O gol foi assinalado para o atacante.
Assim como na primeira etapa, o Botafogo acordou depois do gol sofrido, só que desta vez cedeu espaço na defesa e o Novorizontino aproveitou para ampliar. Robson cruzou, Madson ajeitou de cabeça e Matheus Bianqui completou às redes, aos 27. Com a vitória encaminhada, o Novorizontino se fechou defensivamente, gastou tempo no relógio e conduziu o resultado sem sustos para assumir o segundo lugar na Série B.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 1 X 3 NOVORIZONTINO
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Felipe Vieira (Jonathan); Leandro Maciel (Arthur Caíke), Morelli (Jadson) e Rafael Gava; Zé Hugo (Wesley Santos), Hygor e Kelvin (Matheus Sales). Técnico: Cláudio Tencatti.
NOVORIZONTINO - Jordi; Madson, Gabriel Bahia (Carlinhos), Patrick e Maykon; Léo Naldi (Matheus Bianqui), Luís Oyama e Rômulo; Reidiney (Diego Galo), Robson (Carlão) e Nicolas Careca (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.
GOLS - Rômulo, aos 20, e Felipe Vieira, aos 29 minutos do primeiro tempo; Robson, aos 10, e Matheus Bianqui, aos 27 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Felipe Vieira, Leandro Maciel, Rafael Gava, Gabriel Inocêncio, Nicolas Careca e Maykon.
ÁRBITRO - Júlio César Pfleger (SC).
RENDA - R$ 21.705,00.
PÚBLICO - 886 torcedores.
LOCAL - Arena Nicnet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).