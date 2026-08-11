Novo técnico do City explica regra que 'inviabiliza' escolha de Haaland como capitão do time

Integrante do comitê de capitães do Manchester City nas últimas quatro temporadas, o centroavante Haaland dificilmente deve herdar a braçadeira da equipe durante a gestão de Enzo Maresca, atual treinador do time, que terá a missão de substituir Pep Guardiola. Sobre o tema, o comandante italiano revelou a "estratégia" que costuma utilizar e que, praticamente, inviabiliza a escolha do artilheiro norueguês.

"No Leicester e no Chelsea eu tinha uma regra que, quando marcávamos um gol, o capitão tinha de ir até o banco reservas, não para comemorar, mas para receber instruções", afirmou o treinador ao jornal inglês The Sun. "Então, se Erling (Haaland) for o capitão, temos um problema", completou Maresca em referência ao fato de o atacante estar sempre estufando as redes adversárias.

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Neste período de quatro anos, o jogador já marcou 162 vezes pelo conjunto azul. Diante deste cenário, segundo o periódico, a opção por Haaland para substituir Bernardo Silva (negociado com o Real Madrid), se torna improvável.

Nos amistosos de pré-temporada, que vêm sendo realizados na Ásia, o zagueiro Rúben Dias foi designado pelo treinador para exercer a função de capitão. "Se você viu o jogo de quarta-feira, quando marcamos o primeiro gol, o Rubén veio até o banco de reservas. Mesmo que sejam apenas dois, três minutos, sempre há alguma coisa para ajustar", comentou.

Haaland não participou dos primeiros compromissos do time inglês em função das férias prolongadas por causa de sua participação na Copa do Mundo. Assim, ele não seguiu com o resto do grupo para a pré-temporada.

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Rubén Dias, Haaland e Rodri fazem atualmente parte da equipe de liderança do Manchester City. Maresca deve promover mudanças e planeja incluir pelo menos um atleta inglês nesta espécie de "comitê" de capitães. O atacante Phil Foden é um dos cotados a entrar nesta lista.