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Novo técnico cita Abel e diz que quer conquistar torcida do Vasco 'na base do trabalho'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 17:21:00 Editado em 13.07.2026, 17:30:41
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O técnico Pedro Emanuel iniciou oficialmente sua trajetória no Vasco nesta segunda-feira com um discurso de reconstrução e uma referência ao português que se consolidou como principal exemplo de sucesso no futebol brasileiro. Apresentado pelo clube carioca, o treinador afirmou que pretende seguir o caminho de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mas ressaltou que precisará conquistar seu espaço por meio dos resultados.

"Abel e Jorge Jesus são casos de sucesso. O Abel é um exemplo. Boa parte das pessoas não me conhece. Terei que trabalhar para ganhar meu espaço. A confiança não se pede, a confiança conquista", afirmou o treinador, ao ser questionado sobre a chegada ao futebol brasileiro.

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Aos 51 anos, Pedro Emanuel desembarca no Brasil após deixar o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e inicia sua primeira experiência no país acompanhado pelos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, pelo preparador físico André Galbe e pelo analista de desempenho Gil Varajão. A estreia está marcada para quinta-feira, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

O português reconheceu o peso de assumir um clube que ocupa a 17ª colocação da Série A, com 20 pontos, dentro da zona de rebaixamento, mas evitou classificar o momento como dramático. Para ele, o principal objetivo é recolocar o Vasco em uma posição compatível com sua história.

"A tabela do Brasileirão nos diz muito. É prioridade voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. Não diria que a situação é delicada, porque são poucos pontos de diferença. A história do Vasco é de conquistas, e isso tem que fazer parte da nossa essência", declarou.

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Pedro Emanuel afirmou que aceitou o convite após as conversas com a diretoria vascaína e disse ter encontrado um ambiente favorável para desenvolver o trabalho. Segundo ele, o projeto apresentado pelo clube foi determinante para a decisão de trocar o futebol saudita pelo desafio no Rio de Janeiro.

O treinador também revelou que dirigir uma equipe brasileira era um objetivo antigo da carreira. Segundo ele, o interesse ganhou força ao acompanhar o desempenho de outros técnicos portugueses no país e pela competitividade do futebol nacional.

"Quem gosta de competitividade e exigência tem que treinar no futebol brasileiro. Minha preparação nos últimos três anos foi para isso", disse.

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Além da luta para deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Pedro Emanuel terá pela frente outro desafio importante nas próximas semanas. O Vasco encara o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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