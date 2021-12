Novo sorteio da Liga dos Campeões coloca Mbappé e Messi no caminho do Real Madrid

Da Redação

Não teremos mais o confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Por causa de erros técnicos, a Uefa remarcou o sorteio dos duelos realizado no começo da manhã e o Real Madrid, contra à remarcação de seu embate, deixa de enfrentar o Benfica e vai encarar o Paris Saint-Germain, de Mbappé, com o qual quer firmar um pré-contrato daqui 19 dias. Os merengues ainda desafiam Messi e Neymar, diante de quem sofreram quando os astros sul-americanos defendiam o Barcelona.

Mbappé nunca escondeu seu desejo de defender as cores do Real Madrid. Forçou uma saída da janela Internacional passada e acabou "obrigado" a ficar em Paris. Agora, terá seu possível futuro clube em duelos de mata-mata na principal competição europeia de clubes. Na virada do ano, ele já poderá assinar um vínculo com os espanhóis.

Mas o astro francês não é o único problema ao time de Carlo Ancelotti e Vinicius Júnior. Quem mais preocupa os merengues, na verdade, é o argentino Messi, que já anotou 26 vezes contra o time. Todos os gols foram com as cores do Barcelona.

Responsável por reclamar do sorteio, o Atlético de Madrid terá pela frente justamente o Manchester United, a quem reclamou de não estar no pote na hora de definir seu rival. Terá pela frente Cristiano Ronaldo, a quem já sofreu muito na história, mesmo na Liga dos Campeões, perdendo o título de temporada 2013-2014 na prorrogação e o de 2015-2016 nos pênaltis. O português já balançou as redes do time de Madri em 25 oportunidades.

O primeiro sorteio contou com dois erros. O Villarreal estava no pote como opção de adversário do Manchester United, mas estavam na fase de grupos na mesma chave, o que impedia um novo confronto já nas oitavas. Por fim, o que gerou a grande polêmica: "esqueceram" do Manchester United como possível rival do Atlético de Madrid, o que gerou um protesto do clube espanhol - caiu contra o Bayern de Munique.

A Uefa admitiu seus erros e remarcou todo o sorteio. Desta vez, quem não aceitou a medida da entidade foi o Real Madrid. O clube merengue alegou que seu duelo com o Benfica foi legal, definido antes dos erros. "Repetir o sorteio inteiro e não a partir do nosso emparelhamento é outra adulteração tão flagrante como a que ocorreu depois", protestou o clube dirigido por Florentino Perez.

"Peço desculpas por estar aqui novamente. Como perceberam, tivemos problema com software de uma empresa externa. O sorteio será refeito por inteiro", informou a Uefa. No novo sorteio, o Bayern de Munique saiu do caminho do Atlético de Madrid e cruzou com o Red Bull Salzburg, da Áustria. A seguir veio Sporting Lisboa contra Manchester City. O Benfica deixou de encarar o Real Madrid para enfrentar o Ajax.

O primeiro e único duelo a repetir foi do campeão Chelsea contra o Lille. O Villarreal viu a Juventus surgir no seu caminho e, no fim, por já estarem no mesmo grupo, Internazionale e Paris Saint-Germain foram direcionados para os confrontos com Liverpool e Real Madrid, respectivamente.

Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022; e as partidas de volta ocorrem em 8, 9, 15 e 16 de março. E não há mais a regra do gol fora de casa. As equipes que se classificaram em segundo lugar de seu grupo jogam o primeiro duelo como mandante.

Vale lembrar também que os duelos não são dirigidos. Ou seja, haverá um novo sorteio para os confrontos das quartas de final, que serão em abril, após a realização desta fase. As semifinais serão no começo de maio e a grande final do torneio será no dia 28 de maio na cidade de São Petersburgo, na Rússia.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa:

Bayern de Munique-ALE x Red Bull Salzburg-AUT

Manchester City-ING x Sporting Lisboa-POR

Ajax-HOL x Benfica-POR

Lille-FRA x Chelsea-ING

Manchester United-ING x Atlético de Madrid-ESP

Juventus-ITA x Villarreal-ESP

Liverpool-ING x Internazionale-ITA

Real Madrid-ESP x Paris Saint-Germain-FRA