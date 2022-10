Novo selo prepara HQs sobre Eder Jofre, Rebeca Andrade e outro ícones do esporte

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O baile de favela de Rebeca Andrade, os golpes de Eder Jofre e outros momentos icônicos do esporte brasileiro serão recontados no formato de histórias em quadrinhos. A coleção, anunciada nesta segunda-feira e com previsão de lançamento para 2023, é fruto de uma parceria do projeto Memorabilia do Esporte e das editoras Ultimato do Bacon e Universo Fantástico, que se uniram para criar um novo selo dedicado exclusivamente à criação de HQs com temática esportiva

continua após publicidade .

A ideia de produzir a série de gibis veio após a boa repercussão do lançamento de "Oscar Schmidt e o Pan de 87", no mesmo formato. Inicialmente, estão previstos 12 títulos, alguns já definidos. Entre eles, está uma homenagem ao lendário pugilista Eder Jofre, que faleceu aos 86 anos no último dia 2 de outubro. O tricampeão mundial será protagonista da revista em quadrinho intitulada "Galo de Ouro", roteirizada por DeCastro, ilustrada por Eduardo Cardenas e colorizada por Patrícia Karin.

"É um resgate de momentos, de ídolos e feitos que, infelizmente, acabam se perdendo com o passar do tempo e das gerações. Não são apenas revistas em quadrinhos, não são gibis tradicionais, mas sim registros históricos, que demandam pesquisa, muita dedicação e prestam tributos a atletas que honraram o nome do nosso país. Acreditamos muito nesse formato, em trazer de volta a emoção de momentos emblemáticos da história do nosso esporte, das trajetórias de grandes ídolos", afirmou Samy Vaisman, co-fundador da Memorabília do Esporte.

continua após publicidade .

Outra homenageada será Rebeca Andrade, campeã olímpica e mundial de ginástica artística, que terá a história contada em "Um salto para vitória". Já Mané Garrincha, ídolo máximo botafoguense e da seleção brasileira, será o assunto de "Uma estrela voltará a brilhar!". A coleção também trará títulos sobre a bicampeã mundial de judô Rafaela Silva e o multicampeão paralímpico de natação Daniel Dias.

Ainda não há data definida para o lançamento de cada um dos trabalhos, que serão desenvolvidos por um time de roteiristas, ilustradores e coloristas formado por Fabiano Santos, Samuel Bono, DeCastro, Gleidson Ribeiro, Patrícia Karin, Fabiana Signorini, Kátia Schittine, Felipe Tazzo, Bruno Brunelli e Eduardo Cardenas,. "A ideia é desenvolver as obras simultaneamente, contando com diversas equipes criativas, aumentando nossas possibilidades editoriais" disse Roberto de Castro, editor da Universo Fantástico.