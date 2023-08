Novela Mbappé aborrece Luis Enrique, que cogita deixar PSG antes do início da temporada

Kylian Mbappé ainda não decidiu seu futuro. Entre propostas da Arábia Saudita e o interesse contínuo do Real Madrid, o jovem francês alimenta negociação estressante com o Paris Saint-Germain. Sem saber se poderá contar com o atacante, o técnico Luis Enrique, que acabou de chegar na equipe, tem refletido se vale a pena seguir no projeto parisiense ou abandoná-lo antes do início da temporada.

De acordo com informações do jornal Marca, o ex-técnico da seleção espanhola e do Barcelona não esconde seu descontentamento com o litígio entre PSG e Mbappé. O periódico indica que Luis Enrique está "farto com a indecisão que rodeia o PSG".

As maneiras como o PSG tem articulado para pressionar Mbappé a ser vendido nesta janela e deixar o clube também deixam Luis Enrique incomodado, como a decisão de não levar o francês para a pré-temporada no Japão.

Mbappé tem contrato com o conjunto parisiense até junho de 2024. Se não for vendido nesta janela, poderá sair sem abastecer os cofres do PSG com os milhões de euros que o clube espera. Para evitar prejuízo, os franceses pretendem vendê-lo imediatamente, mas a vontade do jogador rema para o lado contrário.

Em caso de permanência sem renovação, o PSG cogita deixar o jogador afastado e não utilizá-lo durante toda a temporada. Luis Enrique, com seu pavio curto, como aponta o Marca, não estaria disposto a participar dessa novela.