Novak Djokovic passa fácil por alemão e já está na terceira rodada em Tóquio

Da Redação

Em ritmo de treino, sob um calor de quase 30 graus, o sérvio Novak Djokovic passou para a terceira rodada do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta segunda-feira, ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h14 de partida.

continua após publicidade .

Campeão dos Grand Slams da Austrália, Roland Garros e Wimbledon este ano, Djokovic planeja conquistar também o ouro olímpico no Japão, além do US Open, a ser disputado em Nova York entre 30 de agosto e 12 de setembro. Na próxima rodada, o número 1 do mundo vai enfrentar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (34º do mundo).

No primeiro set, Djokovic teve problemas para devolver o saque do adversário e só foi conseguir vantagem no final do set, quando quebrou o sólido serviço do alemão, que na primeira rodada eliminou o brasileiro Thiago Monteiro. O sérvio também se apoiou nos 11 aces conquistados.

continua após publicidade .

Djokovic voltou mais concentrado no segundo set e logo obteve uma quebra de serviço para abrir 2 a 0, mas tomou o troco no game seguinte. Neste momento, o melhor tenista da atualidade forçou o ritmo e conquistou nova quebra para abrir 3 a 1. Daí em diante, ele apenas administrou a vantagem para obter a vitória.

Outros resultados da rodada desta segunda-feira: Alexander Zverev (ALE) bateu Elahi Galan (COL) por duplo 6/2; Fabio Fognini (ITA) venceu Egor Gerasimov (BLR) por 6/4 e 7/6 (7/4); Daniil Medvedev (RUS) eliminou Sumit Nagal (IND) por 6/2 e 6/1; Nikoloz Basilashvili (GEO) venceu Lorenzo Sonego (ITA) por 6/4, 3/6 e 6/4; Alejandro Davidovich Fokina (ESP) passou por John Millman (AUS) por 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3; e Pablo Carreno Busta (ESP) ganhou de Marin Cilic (CRO) por 5/7, 6/4 e 6/4.