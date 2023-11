Novak Djokovic bate Grigor Dimitrov e conquista pela 7ª vez o título do Masters 1000 de Paris

O sérvio Novak Djokovic conquistou pela sétima vez o título do Masters 1000 de Paris, ao derrotar, neste domingo, o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h37 de jogo.

Esta foi a nona final de Djokovic no tradicional torneio francês e a 11ª vitória dele em 12 duelos contra o adversário búlgaro. Com o resultado, o sérvio ratifica o primeiro lugar no ranking mundial.

O ritmo inicial dos jogadores foi inferior ao apresentado durante o torneio. Ambos pareciam desgastados pelos jogos duros enfrentados no torneio e pela porixmidade do final da temporada.

Mesmo assim, jogadas de alto nível foram feitas pelos dois tenistas, que mantiveram seus serviços até o sexto game. No sétimo, Djokovic acelerou o jogo e não perdeu a possibilidade de quebrar o saque de Dimitrov.

Daí em diante, o sérvio conseguiu manter o serviço e garantiu o primeiro set, por 6 a 4, em 51 minutos. Ele aproveitou para pedir aplausos de forma irônica para o público, depois que parte dos torcedores presentes apoiam Dimitrov em algumas jogadas.

O segundo set teve panorama semelhante. Dimitrov pareceu respeitar demais Djokovic e falhou em alguns momentos decisivos. Foi assim no quinto game, quando o sérvio abriu 3 a 2, com a quebra do serviço de Dimitrov.

Dimitrov se esforçou no sétimo game para tentar devolver a quebra, mas Djokovic foi firme no saque e fechou com 5 a 3. Para terminar, uma nova quebra de saque garantiu a vitória no set (6/3) e no jogo.