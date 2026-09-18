Nova camisa azul do Corinthians celebra 50 anos da Invasão Corintiana

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira (18) o seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Com a cor azul como predominante, a nova camisa presta uma homenagem ao ex-goleiro Tobias, um dos maiores ídolos da história do clube e figura central na icônica Invasão Corintiana ao Maracanã, ocorrida no Campeonato Brasileiro de 1976. O anúncio completa a coleção da fornecedora de materiais esportivos Nike para o ano, que já havia utilizado as duas primeiras camisas para celebrar a histórica mobilização dos torcedores paulistas no Rio de Janeiro.

- LEIA MAIS: Tite é apresentado no Botafogo e assina contrato até o fim de 2028

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O tributo resgata a memória da semifinal do Brasileirão de 1976 contra o Fluminense, partida na qual mais de 70 mil corintianos ocuparam as arquibancadas do estádio carioca. Naquela ocasião, Tobias destacou-se em campo e ajudou a equipe a garantir a vaga na decisão do torneio, embora o clube tenha ficado com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Internacional. O ex-goleiro, que atuou pelo Corinthians entre os anos de 1974 e 1980, faleceu em 2024, aos 75 anos.

Embora o modelo tenha sido concebido originalmente para os atletas de linha, a estreia do novo manto ficará a cargo dos goleiros alvinegros. Hugo Souza utilizará a peça na equipe masculina neste domingo (20), em duelo contra o próprio Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No futebol feminino, a goleira Nicole vestirá a camisa na segunda-feira (21), diante do Bahia, em confronto válido pela semifinal do Brasileirão Feminino.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vendas do novo uniforme já foram iniciadas nos canais oficiais do clube e da fabricante. O modelo na versão torcedor está sendo comercializado pelo valor de R$ 399,99, enquanto a versão jogador sai por R$ 749,99. O clube disponibilizou ainda a opção para o público infantil, com preço fixado em R$ 332,49.