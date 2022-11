Nova baixa na defesa do Santos abre caminho para retorno de Maicon após lesão

(via Agência Estado)

Entre suspensões e lesões, o técnico Orlando Ribeiro tem sofrido na hora de montar a dupla de zaga do Santos. Para o duelo com o Botafogo, na quinta-feira, Luiz Felipe é desfalque certo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate por 1 a 1 com o Avaí, no sábado. Com isso, cresce a chance de que Maicon finalmente volte a jogar, após pouco mais de um mês.

Como Alex, que vinha atuando como titular, sofreu um edema no adutor da coxa esquerda, havia a expectativa de que Maicon começasse jogando contra o Avaí, mas o técnico Orlando Ribeiro optou por formar a zaga com Eduardo Bauermann e Luiz Felipe. O experiente defensor de 34 anos até foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas.

As opções reduzidas e a provável nova ausência de Alex abrem caminho para o retorno de Maicon. Ele vem convivendo com lesões desde que chegou ao Santos, em março, e foi a campo pela última vez no dia 27 de setembro, quando o time da Vila Belmiro venceu o Athletico-PR por 2 a 0.

Para o duelo com o Botafogo, Orlando Ribeiro também não contará com o volante Vinícius Zanocelo, suspenso. Recuperando-se de uma lesão no bíceps femural da coxa direita, o meia-atacante Soteldo, um dos principais jogadores da equipe, entrou oficialmente em fase de transição e vem trabalhando no gramado, mas é certo que não voltará a jogar em 2022.

Em 14º lugar do Brasileiro, com 47 pontos, o Santos tem chances remotas de conseguir uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Depois de enfrentar o Botafogo, às 20 horas de quinta-feira, no Engenhão, encerra a temporada em confronto com o Fortaleza, na Vila Belmiro, às 16 horas de domingo.