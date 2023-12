Norueguês Haaland é eleito o melhor do mundo em 2023 pela IFFHS, superando Mbappé e Messi

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O norueguês somou 209 pontos e ficou à frente do francês Kylian Mbappé (105) e do argentino Lionel Messi (85). O único brasileiro a figurar entre os 10 melhores pela entidade foi o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, que ficou em nono lugar.

O Manchester City, que conquistou a tríplice coroa (Liga dos Campeões, Inglês e Copa da Inglaterra) e o Mundial de Clubes, é o time com mais representantes no Top 10. O espanhol Rodri foi o quarto, o belga Kevin de Bruyne, o sexto, e o português Bernardo Silva, o oitavo.

A IFFHS criou seu prêmio de melhor do mundo em 1988. O primeiro a receber a honraria foi o atacante holandês Marco Van Basten, que repetiu o feito no ano seguinte. O meia alemão Lothar Matthaus ficou com o título em 1990. A entidade afirma que, atendendo um pedido do então presidente da Fifa, Joseph Blatter, deixou a escolha à cargo da entidade que comanda o futebol mundial.

Em 2020, a IFFHS decidiu retomar sua premiação. O atacante polonês Robert Lewandowski foi o vencedor nas edições de 2020 e 2021, e Messi ficou com o título em 2022.

CONFIRA OS 10 MELHORES DO MUNDO EM 2023 PELA IFFHS

1º - Erling Haaland (Noruega), do Manchester CIty

2º - Kylian Mbappé (França), do PSG

3º - Lionel Messi (Argentina), do PSG/Inter Miami

4º - Rodri (Espanha), do Manchester City

5º - Jude Bellingham (Inglaterra), do Borussia Dortmund/Real Madrid

6º - Kevin de Bruyne (Bélgica), do Manchester City

7º - Harry Kane (Inglaterra), do Tottenham/Bayern de Munique

8º - Bernardo Silva (Portugal), do Manchester City

9º - Vinicius Jr. (Brasil), do Real Madrid

10º - Lautaro Martinez (Argentina), da Inter de Milão