Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas

A seleção da Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Dallas, nos Estados Unidos, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O grande nome da classificação foi o atacante Erling Haaland, que teve uma atuação discreta durante a maior parte do jogo, mas apareceu no momento crucial para marcar o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo.

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Com o resultado, a equipe europeia será a adversária da Seleção Brasileira na próxima fase do torneio. O confronto decisivo está marcado para o domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Além de selar a vaga, Haaland chegou ao seu quinto gol na competição, assumindo a vice-artilharia isolada — atrás apenas do argentino Lionel Messi, que lidera com seis.

Apesar da Costa do Marfim ter levado perigo inicial com finalizações de Konan, foi a Noruega quem abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Odegaard acionou Nusa, que apareceu livre pela esquerda, invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Fofana.

Na segunda etapa, a seleção africana passou a controlar a posse de bola no campo de ataque em busca da igualdade. A persistência deu resultado aos 29 minutos: Diallo, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu pela direita, tabelou com Pepe, limpou a marcação e empatou a partida.

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O 1 a 1 levava a decisão para a prorrogação, forçando a Noruega a se lançar novamente ao ataque. A estratégia funcionou aos 41 minutos, quando Berg invadiu a área e tocou para o meio. Livre de marcação e com o goleiro batido, Haaland apenas empurrou a bola para o fundo da rede. Nos acréscimos, o goleiro norueguês Nyland ainda fez uma defesa espetacular em cobrança de falta de Kessié, garantindo o apito final e a classificação.