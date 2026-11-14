Noruega, com gol e assistência de Haaland, bate galeses e volta a vencer na Liga das Nações
Algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Noruega voltou a vencer após três derrotas seguidas ao derrotar o País de Gales por 3 a 1 neste sábado no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Haaland marcou o terceiro de pênalti e foi o responsável pela assistência do segundo gol.
Lanterna do Grupo 4 e ameaçada de rebaixamento, a Noruega tem agora 6 pontos e vai para a última rodada em busca de vaga nas quartas de final e enfrenta a Dinamarca, fora de casa, na terça-feira. País de Gales permanece com 3 pontos na última colocação.
O País de Gales, que em outubro venceu os noruegueses, iniciou a partida com uma marcação mais alta, pressionando a saída de bola dos adversários. Além da forte marcação, os visitantes conseguiam criar boas jogadas e ameaçar o gol da Noruega. Daniel James teve ao menos três chances para abrir o placar para os galeses, mas desperdiçou.
A Noruega cresceu na partida e passou a dominar a posse de bola, que sempre passava por Odegaard, mas os atacantes tinham muita dificuldade para furar o forte bloqueio rival. Haaland pouco tocou na bola. Além disso, os visitantes criavam perigo nos contra-atques.
Os galeses não conseguiram repetir no início do segundo tempo, a forte marcação imposta no começo da partida, e os noruegueses aproveitaram. O atacante Nusa, de 21 anos, arrancou um escanteio após uma estocada pela esquerda. Ele aproveitou rebote galês após a cobrança e da meia lua chutou cruzado no canto direito do goleiro Darlow para fazer 1 a 0 aos 14.
Com a marcação mais frouxa e vantagem no placar, a Noruega rapidamente ampliou. Aos 23, Haaland foi acionado dentro da área e cruzou para Schjelderup, que havia entrado poucos minutos antes e não desperdiçou.
Os donos da casa relaxaram e a torcida fazia a remada viking, enquanto os galeses tentavam a reação. Brooks invadiu a área norueguesa e, com uma cavadinha, encobriu Selvik para marcar o primeiro gol do País de Gales aos 34.
Haaland novamente acionou Schjelderup, que foi derrubado pela zaga galesa dentro da área. O centroavante cobrou com frieza, deslocando o goleiro e voltando a marcar após passar em branco em dois jogos pela Noruega.