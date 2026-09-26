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Norris se irrita com acidente no GP do Azerbaijão: 'Alguns pilotos não deveriam estar na F1'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Atual campeão da F1, o britânico Lando Norris demonstrou irritação após ser obrigado a abandonar o GP do Azerbaijão neste sábado. O piloto da McLaren teve seu carro atingido depois que Franco Colapinto não conseguiu fazer a curva e acertou primeiro o companheiro de Alpine, Pierre Gasly, na relargada da prova. Os três pilotos precisaram deixar a corrida.

"Há alguns pilotos que, para ser honesto, não deveriam estar na F1", afirmou Norris, que viu encerrada sua sequência de oito corridas na zona de pontuação. Sua chance de buscar o bicampeonato, que já não era grande, ficou ainda menor. Ele tem apenas 186 pontos, na quarta colocação, contra 302 do líder Kimi Antonelli, da Mercedes.

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Depois de ter calculado mal a frenagem e travado os pneus, Colapinto reconheceu o erro e pediu desculpas a Gasly e à Alpine. "Eu estava travado e completamente fora de controle. Não havia muito que eu pudesse fazer", afirmou o piloto argentino. "Sinto um pouco de decepção, tanto minha quanto da equipe. Peço muitas desculpas a todos e, claro, ao Pierre", completou.

A Alpine ocupa a sexta posição no Mundial de Construtores e parecia estar a caminho de conquistar pontos com os dois carros na corrida de 51 voltas deste sábado nas ruas de Baku. "Estou muito decepcionado. Estávamos em posição de marcar pontos e era um dia importante para a equipe. Eu cometi um grande erro. Peço muitas desculpas. Isso não deveria ter acontecido", afirmou Colapinto.

As imagens e os dados disponíveis do acidente foram analisado, e Colapinto foi considerado "total ou predominantemente culpado". Como também abandonou a corrida, a penalização de 10 segundos será convertida em uma perda de cinco posições no grid de largada no Circuito Internacional de Sepang no próximo final de semana.

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