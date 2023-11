Norris reage e fatura pole da corrida sprint do GP de São Paulo de F-1

Um dos favoritos da torcida brasileira, o britânico Lando Norris reagiu neste sábado, após uma fraca performance na sexta-feira, e faturou a pole position para a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. A prova curta no Autódromo de Interlagos está marcada para as 15h30 deste sábado. "Estou um pouco surpreso, mas é uma boa surpresa. Minha primeira pole em muito tempo. Muito bom", comemorou o piloto da McLaren. Trata-se da primeira pole do inglês numa corrida sprint. Na F-1, ele só havia largado da primeira colocação no GP da Rússia de 2021. Norris assegurou a pole da sprint ao marcar o tempo de 1min10s622. Assim, superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O tricampeão mundial anotou 1min10s683. O terceiro posto na largada deste sábado será do mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull, com 1min10s756. A grande performance do britânico neste sábado contrasta com a fraca performance de sexta. No único treino livre do fim de semana, ele foi o penúltimo colocado da tabela de tempos. Em seguida, na sessão que definiu o grid de domingo, melhorou e obteve o sétimo melhor tempo - largará em sexto por causa da punição ao compatriota George Russell, da Mercedes. Neste sábado, os pilotos voltaram para a pista de Interlagos após uma sexta-feira conturbada. O primeiro e único treino livre do fim de semana contou com reclamações quanto a detritos na pista, pela manhã. À tarde, o treino classificatório para a corrida de domingo começou com atraso de 15 minutos justamente para a limpeza da pista. O fim da classificação foi ainda mais tumultuado. A tempestade que caiu em São Paulo fez a organização da prova encerrar o treino a quatro minutos do fim, por segurança. O vento e a forte chuva causaram danos em parte da estrutura do autódromo e levaram muita sujeira para a pista. Os reparos e a limpeza foram feitos ainda na madrugada. Sem contratempos, os pilotos foram para a pista para o treino que define o grid da corrida sprint. O Q1 terminou mais cedo após erro feio de Esteban Ocon. O piloto francês protagonizou uma perigosa batida em Fernando Alonso ao atingir a Aston Martin do espanhol na lateral e parar somente na proteção de pneus. A colisão, a ser investigada pelos comissários da prova, antecipou o fim da primeira parte da sessão a menos de um minuto do fim. Além disso, atrasou o início do Q2. Atingido diretamente por Ocon, Alonso sofreu muitos danos na asa dianteira e no assoalho de sua Aston Martin. Assim, não conseguiu voltar para a pista para a segunda parte do treino. O bicampeão mundial largará em 15º. Uma das decepções do treino foi o canadense Lance Stroll, companheiro de Alonso na Aston Martin. Após obter o terceiro lugar no grid da corrida de domingo, ele não passou do Q1. Vai largar em 17º na corrida sprint. Depois da corrida sprint, na tarde deste sábado, os pilotos vão se concentrar para a corrida de domingo, marcada para as 14 horas.

1º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1min10s622 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s061 3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull, a 0s134 4º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s235 5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s318 6º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 0s397 7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s455 8º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), a 0s500 9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 0s504 10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s567 ---------------------------------------------------- 11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 0s051 12º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 0s076 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s146 14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 0s651 15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo ---------------------------------------------------- 16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 0s592 17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s68 18º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 0s701 19º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s729 20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 0s819