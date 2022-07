Norrie vence batalha de 5 sets e encara Djokovic na semifinal de Wimbledon

(via Agência Estado)

Não foi apenas Novak Djokovic que precisou de cinco sets para alcançar a semifinal de Wimbledon, nesta terça-feira, em Londres. Depois da virada do sérvio, o tenista local Cameron Norrie suou na grama para superar o belga David Goffin por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 7/5, 2/6, 6/3 e 7/5, em 3h28min de jogo.

Assim como Djokovic, Norrie saiu atrás no placar e precisou buscar a virada, embora tenha perdido apenas o primeiro set antes de iniciar a recuperação na partida. Mais cedo, o sérvio perdia por 2 a 0 quando começou a reação. Sérvio e britânico vão se enfrentar na semifinal, na sexta-feira.

Será apenas o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito. No primeiro, o atual número três do mundo levou a melhor na quadra dura do ATP Finals do ano passado. Com a vitória desta terça, Norrie já registra sua melhor campanha da carreira num torneio de nível Grand Slam.

Atual 12º do ranking, o tenista da casa fez um duelo equilibrado com Goffin nesta terça. Cada tenista obteve cinco quebras de saque ao longo dos cinco sets. O belga foi mais agressivo e anotou 49 bolas vencedoras, contra 38 do britânico. Eles empataram no número de erros não forçados: 46.

No feminino, a primeira semifinal também foi definida. E terá a alemã Tatjana Maria e a tunisiana Ons Jabeur, uma das sensações da temporada. Maria fez um duelo alemão com Jule Niemeier e venceu em três sets: 4/6, 6/2 e 7/5. Jabeur, cabeça de chave número três, despachou a checa Marie Bouzkova por 3/6, 6/1 e 6/1.

Como vem sendo rotina neste ano, Jabeur fez história novamente. A tenista de origem árabe faturou sua 10ª vitória consecutiva na grama - vem de título no WTA 500 de Berlim - e se tornou a primeira mulher africana a jogar uma semifinal de Grand Slam desde a sul-africana Amanda Coetzer, que obteve o feito em Roland Garros em 1997.

A adversária de Jabeur na semifinal, marcada para quinta-feira, será a própria Tatjana Maria.