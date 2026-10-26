No Z4, Grêmio visita Coritiba e tenta encerrar jejum de sete jogos no Brasileirão

O Grêmio tenta interromper uma sequência de sete partidas sem vencer e reagir na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira (26), quando enfrenta o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os gaúchos precisam reduzir a distância para os concorrentes fora do Z4, os paranaenses buscam encerrar seu próprio jejum, de seis jogos, para evitar uma aproximação da zona de descenso.

Com 31 pontos, o Grêmio ocupa a 18ª colocação e chega ao confronto depois de perder por 4 a 2 para o Cruzeiro, de virada, em Porto Alegre. A equipe abriu o placar e terminou o primeiro tempo em vantagem, mas sofreu três gols na etapa final e desperdiçou a oportunidade de iniciar uma recuperação diante da torcida.

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O Coritiba soma 39 pontos e também vem de derrota: perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. Apesar da vantagem sobre os adversários que brigam contra a queda, a sequência de resultados negativos impede que o time de Fernando Seabra encaminhe a permanência na Série A.

CORITIBA

Fernando Seabra terá de alterar o meio-campo. O volante Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-MG e cumpre suspensão. Nicolás Fonseca, Vitor Tissi e Vini Paulista disputam a vaga ao lado de Sebastián Gómez, com a escolha podendo modificar a organização do setor.

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O treinador também tem alternativas pelos lados. Tinga é uma opção para a lateral direita, ocupada por Fabricio Bustos, enquanto Breno Lopes disputa espaço com Paulo Roberto no ataque. Josué e Pedro Rocha aparecem entre as principais peças para tentar recuperar a produção ofensiva da equipe.

Além do jejum no campeonato, o Coritiba procura superar um retrospecto desfavorável contra o adversário. A última vitória sobre o Grêmio foi em setembro de 2016, quando goleou por 4 a 0 no Couto Pereira. Desde então, os clubes se enfrentaram sete vezes sem novo triunfo paranaense.

GRÊMIO

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Renato Gaúcho também precisa fazer mudanças. Kannemann está suspenso pela expulsão contra o Cruzeiro, enquanto Danilo Barbosa sofreu uma lesão muscular e desfalca o meio-campo. Em contrapartida, Wallace retorna após cumprir suspensão e deve assumir uma das vagas na defesa.

A outra posição na zaga está entre Gustavo Martins e Balbuena. No meio, Noriega aparece como alternativa para recompor o setor, ao lado de Villasanti e Krovinovic. Na frente, a tendência é a manutenção de Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.

Para voltar a vencer, o Grêmio também terá de superar sua dificuldade como visitante. O time ainda não ganhou fora de casa neste Brasileirão: em 15 partidas, acumulou cinco empates e dez derrotas. A primeira vitória longe de Porto Alegre permitiria chegar a 34 pontos e ganhar fôlego para as seis rodadas finais.

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FICHA TÉCNICA

CORITIBA x GRÊMIO

CORITIBA: Pedro Morisco; Fabricio Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Nicolás Fonseca (Vitor Tissi), Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra.

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GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Balbuena), Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC).

DATA: 26/10 (Segunda-feira)

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HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Couto Pereira, em Curitiba (PR).