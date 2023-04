No último segundo, Ketleyn Quadros é campeã no Grand Slam de Judô

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Brasileira Ketleyn Quadros é campeã no segundo dia do Grand Slam de judô em Antalya, na Turquia. A judoca, que compete na categoria até 63kg, derrotou Inbal Shemesh, de Israel, na decisão da competição. O Brasil ainda contou com Gabriela Moraes na mesma categoria de Quadros, Ellen Froner e Aléxia Castilhos no 70kg, e Eduardo Yudy no 81kg, que não avançaram às disputas por medalhas.

continua após publicidade .

A campanha de Ketleyn teve cinco vitórias expressivas, começou vencendo australiana Maeve Coughlan na estreia com um waza-ari. A partir das oitavas, a brasileira aplicou ippons para derrotar as adversárias nas disputas até a final. Nas oitavas, passou por Florentina Ivanescu, da Romênia, e nas quartas superou Bárbara Timo, brasileira naturalizada portuguesa. Na semifinal, Quadros despachou a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, atual campeã mundial.

Na decisão pelo ouro, Ketleyn Quadros, 8ª colocada do ranking mundial, enfrentou a israelense Inbal Shemesh, número 11. Mesmo em disputa equilibrada, a brasileira mostrou controle da pegada. Forçou duas punições para a adversária, mas acabou levando um shido também. No final do tempo regular, a brasileira conseguiu projetar a israelense, quando o cronômetro zerou. Houve revisão do árbitro de vídeo, que confirmou o ippon para a medalhista de bronze em 2008. É o primeiro título de Ketleyn Quadros na temporada.

continua após publicidade .

Brasileiros não avançam para finais

Eduardo Yudy alcançou as quartas de final, mas acabou derrotado pelo usbeque Sharofiddin Boltaboev e perdeu a repescagem para Frank de Wit, da Holanda. Ellen Froner, que disputa a mesma categoria que Ketleyn Quadros, foi batida pela sueca Ida Eriksson. Aléxia Castilhos perdeu na estreia para a alemã Giovanna Scocimarro nos 70kg.

O Brasil já havia conquistado um ouro e dois bronzes no primeiro dia de competição. Rafaela Silva, na categoria até 57kg foi campeã, com Jéssica Lima levando o bronze. Wiliam Lima, na categoria até 66kg foi bronze.