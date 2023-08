No primeiro jogo sem Kane, Emerson Royal marca e Tottenham empata com Brentford no Inglês

No primeiro jogo oficial sem Harry Kane estar no elenco - ele se transferiu para o Bayern de Munique -, o Tottenham estreou no Campeonato Inglês com um empate por 2 a 2 com o Brentford, neste domingo, no Brentford Community Stadium. Um dos gols da partida foi marcado pelo brasileiro Emerson Royal.

Com 32 gols em 49 jogos na temporada passada, Harry Kane era a principal esperança de gols do Tottenham, que sonhava em brigar por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa via Campeonato Inglês. Sem o atacante, o clube ainda não teve tempo de encontrar um substituto no mercado e precisou mudar a postura em sua estreia no torneio nacional.

Richarlison foi quem atuou com a camisa 9 e teve o apoio de Maddison. O brasileiro, no entanto, passou em branco, e fez o Tottenham sentir falta do seu, agora, ex-artilheiro, tanto que os gols foram marcados por defensores: Emerson Royal e Romero. O argentino, inclusive, abriu o placar aos 11 minutos. Após cobrança de falta de Maddison, o zagueiro cabeceou para o fundo das redes.

O Brentford acordou após o gol tomado e cresceu na partida. Aos 27, Mbeumo cobrou pênalti com categoria e deixou tudo igual. A virada ocorreu ainda no primeiro tempo, com um belo chute de Wissa, aos 37.

Mas o Tottenham empatou antes do intervalo. Já nos acréscimos, Maddison deu sua segunda assistência na partida. Desta vez, acionou Emerson Royal, que arriscou dentro da área e decretou a igualdade.

O segundo tempo foi totalmente diferente da primeira etapa alucinante. Os times cansaram e pouco exigiram dos goleiros. Apoiado por seus torcedores, o Brentford ainda pressionou em alguns momentos e chegou a assustar Vicario. Do outro lado, o Tottenham tentava se adaptar ao esquema sem Kane e acabou aceitando o empate.

O Tottenham terá um grande desafio no próximo sábado, às 11h, no Hotspur Stadium. O adversário é o Manchester United, que entrará em campo pela primeira vez no Campeonato Inglês na segunda (14), diante do Wolverhampton.