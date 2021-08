No G-4, técnico do Guarani já projeta 'bom resultado' contra o Goiás

Da Redação

O Guarani saiu de um assustador cenário de duas derrotas por 4 a 1 para Vasco e Vila Nova para duas vitórias sem sofrer gols diante de Brasil de Pelotas-RS (2 a 0) e Avaí (1 a 0). O triunfo na Ressacada, em Florianópolis, ainda colocou os paulistas, provisoriamente, no G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Daniel Paulista garantiu que manteve a calma mesmo após os dois duros tropeços e ainda planejou manter a boa fase com um resultado positivo diante do Goiás na sexta-feira (13), às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia, pela 18ª e penúltima rodada do turno.

"Isso é fruto do trabalho de todos. Oscilações vão acontecer, isso é inevitável. Agora emplacamos duas vitórias sequenciais e sem sofrer gols. Vamos continuar trabalhando porque o caminho é muito longo, o campeonato vai chegando à metade, o Guarani vem fazendo o seu trabalho, um trabalho sério, muito concentrado, de muita intensidade por todos. Mas não ganhamos nada e vamos pra mais um grande desafio em Goiânia, onde a gente vai fazer de tudo para alcançar mais um bom resultado", analisou o treinador.

Na terceira colocação com 29 pontos, o Guarani já sabe que não poderá contar, na próxima rodada, com Diogo Mateus, Bidu e Bruno Sávio, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

"Confiamos nos atletas que vão entrar. Vamos dar confiança a eles, vamos treinar pelo menos uma atividade com todos os atletas na quinta-feira, em Goiânia. E procurar colocar a equipe muito forte na partida para que a gente possa primeiro fazer uma boa apresentação e depois correr atrás de mais um bom resultado", opinou Daniel Paulista.