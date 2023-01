No Canindé, Santos mostra evolução, mas volta a empatar no Paulistão

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Santos iniciou com tropeço a série de cinco jogos longe da Vila Belmiro, pelo Paulistão. Já com o técnico Odair Hellmann sob pressão, a equipe do litoral buscou o empate por 1 a 1 com a Ferroviária, neste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo. O Santos tem agora apenas uma vitória nas primeiras cinco partidas no Estadual - são três empates consecutivos.

continua após publicidade .

O fraco início de campeonato, que já rendeu protesto da torcida na sexta-feira, deixa o time com seis pontos, na segunda colocação do Grupo A. Ainda dentro da zona de classificação às quartas de final, a equipe santista poderá ser superada ao longo da rodada. A Ferroviária, que estreou o técnico Elano, ex-jogador santista, soma quatro e está em terceiro no Grupo C.

O duelo deste sábado foi o primeiro de dois jogos do Santos no Canindé nesta primeira fase do Paulistão. Em um acordo com a Portuguesa e com a Federação Paulista de Futebol, o time do litoral decidiu mandar alguns jogos no estádio para se aproximar dos torcedores da capital. A partida, contudo, contou com uma iluminação irregular, com diversos pontos obscuros no gramado.

continua após publicidade .

O confronto marcou ainda o início de uma série de cinco jogos do Santos longe da Vila Belmiro, entre partidas como visitante e com o mando no Canindé.

O Santos entrou em campo com uma baixa de peso no meio-campo. O volante Rodrigo Fernández foi vetado por causa de problema muscular e Odair Hellmann escalou um meio-campo com Dodi, Sandry e Carabajal. E, mesmo pego no improviso, o treinador viu uma atuação santista acima da média, em comparação aos primeiros jogos do time neste ano, com mais agressividade no ataque e atenção na defesa.

A equipe do litoral dominou as ações ao longo dos primeiros 45 minutos. Além de controlar o meio-campo, criou boas oportunidades. Na melhor delas, Marcos Leonardo acertou belo chute, para fora, aos 36 minutos. Mesmo sem balançar as redes, o Santos fazia seu melhor primeiro tempo neste Paulistão até agora.

continua após publicidade .

Mas a torcida não gostou nada de como terminou a etapa inicial. Nos acréscimos, Sandry fez falta em John Kennedy dentro da área: pênalti. O atacante bateu no canto direito de João Paulo e abriu o placar, aos 49 minutos.

Com a desvantagem no placar, o Santos manteve a postura ofensiva no segundo tempo. No entanto, insistia demais pelo lado esquerdo, com Soteldo, o que facilitava a marcação da Ferroviária. Quando resolveu inverter o lado, alcançou o empate. O gol veio em bela jogada individual de Dodi, que entrou na área pela esquerda e cruzou na pequena área para Mendoza mandar para as redes de peixinho, aos 14.

O time mandante seguia melhor em campo, porém levava sustos na defesa, quase sempre em tentativas da Ferroviária de fora da área. Enquanto a defesa se segurava, Dodi centralizava as ações no meio-campo e era o principal jogador santista. Soteldo, por sua vez, concentrava a marcação. Mas acabou virando motivo de preocupação para a torcida ao deixar o gramado mais cedo com dores no ombro esquerdo.

continua após publicidade .

Os minutos finais da partida foram de pressão santista, já com Ângelo e Lucas Braga no ataque. E a dupla participou do lance mais surpreendente do jogo, nos acréscimos. O Santos desperdiçou duas chances incríveis de gol em poucos segundos. Em ambas, a defesa da Ferroviária salvou quase em cima da linha, garantindo o empate no placar.

FICHA TÉCNICA:

continua após publicidade .

SANTOS 1 X 1 FERROVIÁRIA

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry (Rwan) e Carabajal; Soteldo (Ângelo), Marcos Leonardo e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann.

FERROVIÁRIA - Saulo; Heitor, Ronaldo Alves, Alisson Cassiano e Léo Santos (Augusto); Kelvyn, Pablo Gabriel, Rafael Costa e Thomaz (Álvaro); John Kennedy (Bernardo) e Ytalo (Matheus Galdezani). Técnico: Elano Blumer.

continua após publicidade .

GOLS - John Kennedy (pênalti), aos 49 minutos do primeiro tempo. Mendoza, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - John Kennedy, Léo Santos, Marcos Leonardo, Ronaldo Alves, Rafael Costa, Soteldo, Matheus Galdezani e Pablo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 536.355,00.

PÚBLICO - 11.573 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).