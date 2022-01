No 1º jogo com Antonio Mohamed, Atlético-MG empata com Villa Nova no Mineiro

Da Redação

Na estreia do técnico Antonio 'El Turco' Mohamed e sem grande parte de seus jogadores titulares, o Atlético Mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Villa Nova, na noite desta quarta-feira, no estádio Castor Cifuentes, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

continua após publicidade .

Atual campeão mineiro, o Atlético poupou seus principais jogadores na estreia do técnico Antonio 'El Turco' Mohamed. O treinador optou por uma equipe alternativa, com alguns dos reforços contratados para a temporada, a exemplo do atacante Ademir, destaque do América Mineiro na última temporada.

Ademir, inclusive, foi o jogador atleticano que mais procurou o jogo. O atacante teve boas oportunidades, mas não conseguiu concluir a gol. O Villa Nova também não se acomodou e não procurou apenas se defender. A equipe do interior de Minas Gerais foi gostando do jogo e partiu para cima do todo poderoso Atlético.

continua após publicidade .

Aos 42 minutos, o Villa Nova conseguiu surpreender. Após bate-cabeça entre Rafael, Igor Rabello e Vitor Mendes, a bola sobrou limpa para Thiago Mosquito, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No segundo tempo, Mohamed resolveu mexer e colocou Zaracho, titular em boa parte da temporada passada, na partida. O Atlético tomou o domínio do jogo e desperdiçando uma oportunidade atrás da outra para igualar o marcador. Em uma delas, Igor Rabello jogou rente à trave.

De tanto pressionar, o Atlético chegou ao gol de empate, bem quando todos acreditavam que o Villa Nova sairia vencedor do duelo. Aos 43 minutos, Zaracho cruzou para Barreto, que tirou Belão da jogada e mandou uma bomba para empatar. A bola bateu no goleiro Glaycon antes de entrar.

continua após publicidade .

Antes do apito final, o time alvinegro ainda esboçou uma pressão, mas o Villa Nova segurou ao menos um ponto diante do favorito ao título estadual.

O tropeço deixa o Atlético no meio da temporada. O time alvinegro buscará a primeira vitória frente ao Tombense, no sábado, às 16h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Villa Nova enfrenta o Pouso Alegre no domingo, às 17h, no Manduzão, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

VILLA NOVA 1 X 1 ATLÉTICO

VILLA NOVA - Glaycon; Danilo Belão, Gabriel Furtado, Kadu e Hipólito; Wesley, Leandro Salino, Renan Mota e Branquinho; Alessandro Vinícius e Mosquito. Técnico: Pivetti

continua após publicidade .

ATLÉTICO-MG - Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Guilherme Castilho, Tchê Tchê, Echaporã e Ademir; Sasha e Fábio Gomes. Técnico: Antônio 'El Turco' Mohamed.

GOLS - Thiago Mosquito, aos 42 minutos do primeiro tempo. Barrero, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Branquinho e Thiago Mosquito (Villa Nova); Guga (Atlético).

LOCAL - Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).