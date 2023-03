Nikola Jokic comanda Denver Nuggets em vitória sobre Memphis Grizzlies na NBA

(via Agência Estado)

No confronto entre as duas melhores equipes da Conferência Oeste, o Denver Nuggets superou o Memphis Grizzlies por 113 a 97 na madrugada deste sábado, diante de sua torcida e confirmou o seu bom momento no torneio. O destaque do duelo foi o pivô Nikola Jokic. Decisivo em quadra, ele assinalou seu 25º "triple-double."

Na partida, o sérvio anotou 18 pontos, pegou 18 rebotes e ainda serviu os companheiros com dez assistências. Outros dois destaques da equipe vencedora foram Michael Porter Júnior e Jamal Murray. Júnior marcou 26 pontos e se manteve regular nos acertos durante todo o confronto. Já seu companheiro canadense fez a diferença no último quarto, quando fez metade dos seus 22 pontos.

Michael Malone, técnico do Denver, destacou o nível de competitividade de seus comandados nos embates mais recentes. "Desde o intervalo do All-Star, parece que toda noite é um jogo do tipo playoff. Atuamos duas vezes em Memphis, Cleveland e Clippers e nossos caras apareceram", afirmou o treinador, satisfeito com o rendimento de sua equipe.

Se o comandante do Denver teve o que comemorar, Taylor Jenkins lamentou a falta de concentração do Memphis no quarto final do confronto. "Fizemos muitas coisas boas por três quartos e depois meio que desmoronamos", disse o técnico. O Memphis converteu apenas sete dos 20 pontos nos 12 minutos finais.

O New York Knicks também entrou em quadra nesta rodada e vem seguindo a sua campanha de recuperação na NBA. Ao derrotar o Miami Heat por 122 a 120, a equipe chegou a sua oitava vitória consecutiva. Herói da partida, Julius Randle derrubou o rival com uma cesta salvadora no último segundo.

Essa arrancada na classificação vem rendendo frutos. Os oito triunfos seguidos já colocam os Knicks na quinta colocação da Conferência Leste. O Milwaukee Bucks lidera a lista seguido do Boston Celtics, na vice-liderança.

Em outro jogo bastante disputado, o Los Angeles Lakers sentiu o peso da ausência de LeBron James e acabou perdendo em casa para o Minnesota Timberwolves por 110 a 102. Apesar da boa atuação de Antony Davis, o tropeço diante da sua torcida foi uma ducha de água fria nas pretensões dos atletas. A equipe ocupa o 11º lugar na Conferência Oeste e se mantém fora da zona de classificação.

Sem um destaque individual, os Wolves apostaram no jogo coletivo para conseguir o triunfo que colocou o time no sétimo posto da Liga Oeste da competição. Rudy Gobert (22 pontos), Anthony Edwards (19), Naz Reid (15) e Mike Conley (14), foram fundamentais para controlar o ritmo e levar o time a mais uma vitória na competição.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 106 x 117 Orlando Magic

Atlanta Hawks 129 x 111 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 105 x 115 Brooklyn Nets

Miami Heat 120 x 122 New York Knicks

Chicago Bulls 104 x 125 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 130 x 103 Utah Jazz

Denver Nuggets 113 x 97 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 108 x 99 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 128 x 127 LA Clippers

Los Angeles Lakers 102 x 110 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da NBA deste sábado:

Washington Wizards x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Miami Heat x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Houston x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves