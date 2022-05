Nikão trabalha com elenco do São Paulo de olho em duelo da Copa do Brasil

Da Redação

Nikão está de volta e pode ser novidade no São Paulo diante do Juventude, na volta das oitavas da Copa do Brasil. Com o meia-atacante, a equipe se reapresentou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou os trabalhos para o confronto contra os gaúchos, nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Barueri. O atacante está se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo.

Nikão fez a primeira parte das atividades com os demais jogadores do elenco, depois focou em tratamento focado em sua reabilitação. Quem treinou normalmente foi o zagueiro Miranda, recuperado de dor no quadril direito que o tirou do empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o volante Andrés Colorado, que deixou o duelo com o Fortaleza sentindo dores na coxa direita, ficou em tratamento no REFFIS, assim como o goleiro Tiago Volpi (dores no ombro direito) e o meio-campista Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito).

Rogério Ceni optou por fazer um trabalho técnico, de enfrentamento, troca de passe e finalização ao gol. Depois, terminou o treinamento com uma atividade técnica, voltada em ajustes táticos, no embate 11 contra 11.

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Juventude no jogo de ida da Copa do Brasil, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com isso, precisará vencer para carimbar sua classificação às oitavas de final. Um novo empate levará a partida para os pênaltis, seja por qualquer placar.