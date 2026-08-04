Nicolas, lateral do São Paulo, é preso após atropelar e matar idoso de 84 anos

Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do São Paulo, foi preso após atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o clube, foi constatado na delegacia que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava em situação regular e foi concedido ao jogador o direito de responder o procedimento em liberdade.

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O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (03), após Nicolas deixar um shopping center. O lateral de 19 anos chegou a prestar socorro e acionou o resgate, mas a vítima não resistiu. O jogador participou de audiência de custódia e foi liberado após o depoimento às autoridades. Veja a nota:

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Nicolas está no São Paulo desde 2016 e subiu aos profissionais do clube em 2025. Antes de integrar o elenco principal, o lateral-esquerdo conquistou cinco títulos pelas categorias de base, em Cotia.

A estreia pelo time principal ocorreu no fim de 2025, mesmo ano em que realizou um intercâmbio no Sttutgart, da Alemanha.