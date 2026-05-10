TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Nico Williams sofre lesão muscular e vira nova dúvida da Espanha para a Copa do Mundo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 15:35:00 Editado em 10.05.2026, 15:48:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O atacante Nico Williams, titular da seleção da Espanha, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda neste domingo e virou dúvida para a disputa da Copa do Mundo. O jogador de 23 anos caiu em campo e deixou a partida aos 37 minutos do primeiro na partida em que seu time, o Athletic Bilbao, perdeu do Valência por 1 a 0. Ele foi substituído por seu irmão, Iñaki.

Nico Williams passou parte da temporada se recuperando de uma pubalgia e, na rodada anterior, marcou duas vezes e deu uma assistência na virada contra o Alavés por 4 a 2. A expectativa em dar sequência à boa fase diante de sua torcida, no Estádio San Mamés, acabou em preocupação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ele me disse que nunca havia sentido esse desconforto antes e agora está mancando", afirmou Iñaki sobre seu irmão.

Nico passará por exames médicos nesta segunda-feira para determinar a gravidade da lesão, que acontece a cerca um mês da Copa do Mundo e menos de duas semanas antes da convocação do técnico da Espanha, Luis de la Fuente. Mesmo que a contusão não tire o atacante do Mundial, Nico deve perder o restante de La Liga, no qual o Athletic Bilbao enfrenta Espanyol, Celta de Vigo e Real Madrid.

Uma das favoritas ao título da Copa, a Espanha já tem a preocupação com Lamine Yamal, que também se recupera de uma lesão muscular que o tirou do jogo do Barcelona contra o Celta, no dia 22 de abril. A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e da estreante Cabo Verde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo dúvida espanha Futebol LESÃO Nico Williams
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV