NFL faz Maracanã superar jogos do Flamengo e ter maior público do estádio no ano

O primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro contou com um público de peso no Maracanã e no último domingo, 27, 72.792 torcedores acompanharam a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, estabelecendo o maior lotação do estádio em um evento esportivo em 2026.

Até então, o recorde da temporada pertencia ao futebol. No duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e levou 72.481 pessoas ao Maracanã. Na ocasião, a torcida rubro-negra acompanhou a vitória por 2 a 1 e a classificação da equipe para as quartas de final.

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Apesar do novo recorde na temporada, o maior público em uma partida entre clubes na era atual do estádio continua sendo do Flamengo. Em 2025, 73.244 pessoas estiveram presentes na vitória por do time rubro-negro por 1 a 0 sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo entre Cowboys e Ravens foi o terceiro jogo da história da NFL realizado no Brasil e o primeiro disputado no Rio de Janeiro. A liga estreou no país em 2024, quando Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena, em São Paulo. No ano passado, o estádio corintiano voltou a receber uma partida da NFL, desta vez entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

A tendência é que o público brasileiro ainda tenha novas oportunidades de acompanhar partidas da liga no Maracanã. A NFL assinou um contrato de cinco anos que prevê a realização de pelo menos três jogos na cidade.

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Dentro de campo, os torcedores que lotaram o local acompanharam um duelo equilibrado e definido apenas nos últimos segundos. O Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys por 34 a 31, na primeira partida da história da NFL no Rio de Janeiro.

A jogada decisiva aconteceu quando faltava apenas um segundo para o fim do confronto. Com o placar empatado em 31 a 31, o kicker Tyler Loop acertou um field goal de 56 jardas e garantiu os três pontos que deram a vitória aos Ravens.