Neymar vota com a camisa do Santos e é cercado por fãs no litoral paulista

Neymar publicou nas redes sociais, neste domingo, que marcou presença no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O atacante de 34 anos foi votar no litoral paulista com a camisa do Santos e compartilhou o carinho de alguns fãs no momento.

"Vim votar e não tinha ninguém. Vim no melhor horário, quatro e meia da tarde, com a camisa do Peixão. Tamo junto", falou o jogador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na sequência, Neymar mostrou a recepção de alguns fãs no seu local de votação, na cidade de Santos. "Chegando em casa, fiz a minha parte. Tamo junto, valeu!", finalizou.

O atacante do clube alvinegro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não entra em campo desde o início de setembro, quando encarou o Palmeiras pela fase de quartas de final da Copa do Brasil.

Na última sexta-feira, o técnico Cuca afirmou que o jogador pode retornar aos gramados na próxima quinta, 8, contra o Flamengo. "O Neymar tem grande chance de jogar porque vem treinando e se preparando muito bem. Ainda três, quatro dias e vamos ver a melhor forma."