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Neymar volta ao Santos após a Copa e inicia trabalho especial antes de retorno aos jogos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 17:30:00 Editado em 17.07.2026, 17:41:50
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Neymar iniciou nesta sexta-feira sua preparação para voltar a defender o Santos. Após o período de descanso concedido pelo clube depois da Copa do Mundo, o camisa 10 se reapresentou no CT Rei Pelé e começou uma série de avaliações que definirão as próximas etapas de seu retorno aos gramados.

O atacante passou por exames médicos e físicos e permaneceu apenas nas dependências internas do centro de treinamento. Com base nos resultados, a comissão técnica comandada por Cuca elaborará um cronograma individual de atividades, sem estabelecer uma data para que o jogador volte a treinar com o restante do elenco.

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A postura do Santos é de cautela. O clube não pretende acelerar a recuperação física do principal jogador do elenco e entende que o retorno acontecerá apenas quando ele estiver em plenas condições de atuar.

Neymar estava afastado das atividades desde o fim da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ainda em recuperação de uma lesão na panturrilha durante o torneio, o atacante foi utilizado por Carlo Ancelotti em apenas duas partidas e marcou um gol na derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que eliminou o Brasil nas oitavas de final.

Durante as férias, o camisa 10 permaneceu nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. Nesta sexta, sua chegada ao CT Rei Pelé foi registrada pelo presidente Marcelo Teixeira nas redes sociais, enquanto o Santos confirmou, em nota oficial, que o jogador realizou apenas avaliações fisiológicas e trabalhos na academia.

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Com contrato até o fim de dezembro, Neymar seguirá um planejamento específico antes de voltar a ficar à disposição de Cuca. Na temporada, o atacante acumula seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo Peixe.

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