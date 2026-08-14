Neymar volta a ser decisivo e engata boa sequência no Santos pós-Copa do Mundo

Neymar foi destaque na vitória do Santos sobre o Macará por 2 a 1 na quinta-feira, 14, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O jogador deu as assistências para os gols santistas e ajudou diretamente no triunfo do clube paulista.

O camisa 10 vem sendo decisivo para o Santos nos jogos em que esteve em campo no pós-Copa do Mundo e apresenta bons números. Em campo, soma cinco partidas e cinco participações em gols, com dois tentos e três assistências.

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Contra o Macará, pela Sul-Americana, Neymar deu passe para Gabigol e Willian Arão balançarem as redes. Na partida, o time paulista saiu atrás do placar, e o craque santista liderou a virada, deixando a equipe em vantagem para o confronto de volta.

Porém, esta não foi a única atuação em que o atacante participou diretamente dos resultados do time alvinegro. Em seu primeiro jogo após a Copa, diante da Chapecoense, pelo Brasileirão, ele anotou os dois gols no empate em 2 a 2 contra a equipe de Chapecó.

Depois, foi um dos responsáveis pela classificação do Santos na Copa do Brasil, ao dar o passe para Rony anotar o único tento do confronto contra o time paraense, o que garantiu o clube paulista nas quartas de final do torneio, onde vai encarar o Palmeiras.

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As únicas duas partidas em que o camisa 10 não participou diretamente de gols foram no empate em 0 a 0 com o Remo, no confronto de ida da Copa do Brasil, e na vitória por 4 a 2 contra o Universidad Central, pela Copa Sul-Americana.

Porém, neste período, Neymar ficou fora de três dos oito jogos santistas e, em dois deles, o time sofreu derrotas importantes, ambas no Brasileirão, para Botafogo e Athletico-PR. No campeonato nacional, a equipe não faz boa campanha e está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 22 pontos.