Neymar veste casaco do Brasil e confia em convocação para a Copa: 'Quero estar lá'

A derrota do Santos para o Coritiba não abalou a esperança de Neymar em ser convocado para a Copa do Mundo. Vestindo um casaco retrô do Brasil, o camisa 10 falou com a imprensa após o jogo na Neo Química Arena e voltou a demonstrar confiança em ser chamado por Ancelotti, que irá divulgar a lista nesta segunda-feira.

"Obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso", disse Neymar, explicando na sequência que o casaco era um presente do filho do ex-jogador inglês David Beckham, Romeo.

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"Eu falei para ele que iria usar, foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo mundo está esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil", comentou.

Neymar garante estar bem fisicamente e rebateu as críticas de que não esteja em condições ideais de ir para a Copa. "Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser."

Neymar também comentou sobre a confusão envolvendo a sua substituição na derrota para o Coritiba. O camisa 10 admitiu que pediu para sair, mas reforçou que a comissão técnica indiciou o número de Escobar (31) em vez do seu para a arbitragem.