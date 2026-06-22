Neymar treina normalmente com o grupo e Alisson é poupado; veja o dia da seleção

A seleção brasileira realizou, no início da tarde desta segunda-feira (22), em Nova Jersey, o penúltimo treinamento focado no confronto decisivo contra a Escócia, válido pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, 24 jogadores foram a campo, com destaque para a ausência do goleiro Alisson, poupado dos trabalhos no gramado para controle de carga física. O titular realizou apenas atividades internas na academia, mas não preocupa a comissão técnica para a partida de quarta-feira.

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Em contrapartida, o atacante Neymar participou normalmente das atividades com o restante do elenco pelo segundo dia consecutivo. Totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 está liberado para atuar. O principal problema de Ancelotti está na ponta direita, já que Raphinha sofreu uma lesão na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti e foi vetado pelo departamento médico. Para a vaga, o treinador estuda as entradas de Luiz Henrique, Rayan ou Endrick, além de correr por fora Gabriel Martinelli, que habitualmente joga pelo lado esquerdo, mas já foi testado no setor oposto.

O duelo contra os escoceses vale a liderança da chave, considerada fundamental pela comissão técnica para garantir uma melhor logística de viagem e maior tempo de recuperação nas fases eliminatórias. Atualmente, o Brasil divide a liderança do Grupo C com o Marrocos, ambos com quatro pontos conquistados, seguidos de perto pela Escócia, que soma três pontos, enquanto o já eliminado Haiti amarga a lanterna sem pontuar. Caso a igualdade persista na rodada final, as posições serão definidas pelos critérios de desempate, que incluem saldo de gols, gols marcados e cartões.

A definição do grupo acontecerá de forma simultânea na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília). O Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto a seleção do Marrocos mede forças contra o Haiti, no mesmo horário, em Atlanta.