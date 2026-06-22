Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Neymar treina normalmente com o grupo e Alisson é poupado; veja o dia da seleção

Goleiro não preocupa e deve jogar na quarta-feira contra a Escócia; Raphinha está fora por lesão

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 14:35:42 Editado em 22.06.2026, 14:35:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Neymar treina normalmente com o grupo e Alisson é poupado; veja o dia da seleção
Autor Atacante Neymar participou normalmente das atividades com o restante do elenco pelo segundo dia consecutivo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira realizou, no início da tarde desta segunda-feira (22), em Nova Jersey, o penúltimo treinamento focado no confronto decisivo contra a Escócia, válido pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, 24 jogadores foram a campo, com destaque para a ausência do goleiro Alisson, poupado dos trabalhos no gramado para controle de carga física. O titular realizou apenas atividades internas na academia, mas não preocupa a comissão técnica para a partida de quarta-feira.

-LEIA MAIS: Quem deve substituir Raphinha no time titular da Seleção Brasileira? Veja opções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em contrapartida, o atacante Neymar participou normalmente das atividades com o restante do elenco pelo segundo dia consecutivo. Totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 está liberado para atuar. O principal problema de Ancelotti está na ponta direita, já que Raphinha sofreu uma lesão na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti e foi vetado pelo departamento médico. Para a vaga, o treinador estuda as entradas de Luiz Henrique, Rayan ou Endrick, além de correr por fora Gabriel Martinelli, que habitualmente joga pelo lado esquerdo, mas já foi testado no setor oposto.

O duelo contra os escoceses vale a liderança da chave, considerada fundamental pela comissão técnica para garantir uma melhor logística de viagem e maior tempo de recuperação nas fases eliminatórias. Atualmente, o Brasil divide a liderança do Grupo C com o Marrocos, ambos com quatro pontos conquistados, seguidos de perto pela Escócia, que soma três pontos, enquanto o já eliminado Haiti amarga a lanterna sem pontuar. Caso a igualdade persista na rodada final, as posições serão definidas pelos critérios de desempate, que incluem saldo de gols, gols marcados e cartões.

A definição do grupo acontecerá de forma simultânea na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília). O Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto a seleção do Marrocos mede forças contra o Haiti, no mesmo horário, em Atlanta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alisson BRASIL Copa do Mundo escócia Futebol NEYMAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV