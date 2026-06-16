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Neymar treina no campo pela primeira vez, mas não deve jogar contra o Haiti

Calçando tênis, o camisa 10 realizou apenas exercícios físicos leves e não teve contato com os demais jogadores do elenco

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 16:32:43 Editado em 16.06.2026, 16:39:47
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Neymar treina no campo pela primeira vez, mas não deve jogar contra o Haiti
Autor Neymar brinca com a bola, mas ainda não treinou com os companheiros - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Neymar foi a grande novidade do treinamento da seleção brasileira nesta terça-feira (16), em Nova Jersey, ao ir a campo pela primeira vez desde que o grupo se reuniu para a Copa do Mundo de 2026. Calçando tênis, o camisa 10 realizou apenas exercícios físicos leves e não teve contato com os demais jogadores do elenco. A atividade marca o primeiro passo na transição do atleta do departamento médico para o gramado, focando no recondicionamento cardiovascular e na manutenção da massa muscular.

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Apesar do avanço gerar otimismo nos bastidores, a participação de Neymar no confronto contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos, é considerada remota. O jogador do Santos ainda precisa aprimorar a forma física e ganhar ritmo de jogo, e a comissão técnica adota uma postura de extrema cautela para evitar novas lesões. O problema na panturrilha direita do craque, sofrido durante uma derrota de seu clube por 3 a 0 para o Coritiba, completa exatamente um mês nesta quarta-feira.

Até então, o atacante vinha realizando apenas fisioterapia e trabalhos de musculação na parte interna do centro de treinamento. Na última segunda-feira, Neymar chegou a desfalcar as atividades internas para passar por exames médicos que avaliaram a evolução da cicatrização muscular. O sinal verde dos médicos permitiu que ele corresse no gramado pela primeira vez em solo americano, supervisionado de perto pelos preparadores físicos da Confederação Brasileira de Futebol.

O treinamento desta terça-feira foi totalmente fechado para o acompanhamento da imprensa, mas contou com uma atmosfera familiar com a visita de parentes dos atletas, que almoçaram com a delegação após os trabalhos. O Brasil busca ajustar os últimos detalhes para buscar sua primeira vitória no torneio, já que ocupa a segunda colocação do Grupo C ao lado de Marrocos, com apenas um ponto somado. A partida contra os haitianos acontece às 21h30, pelo horário de Brasília, na cidade de Filadélfia.

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