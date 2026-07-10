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Neymar terá reunião com Santos após férias e permanência é incerta; clube quer jogador motivado

Escrito por Lara Musa e Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 17:31:00 Editado em 10.07.2026, 17:41:33
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O Santos definiu a reapresentação de Neymar para o dia 17 de julho. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar da data prevista para retomar as atividades no País, a permanência do atacante no clube santista ainda é uma incógnita.

A diretoria do Santos irá se reunir com Neymar após o retorno dele ao Brasil para saber o que o atacante deseja para o seu futuro. Aos 34 anos, o craque tem contrato com o clube até o fim desde ano. O Estadão apurou que a diretoria entende que precisa do atleta motivado para cumprir o vínculo ainda desfrutando do futebol.

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Um dos motivos de Neymar retornar ao Santos, no início de 2025, foi o entendimento de que o futebol brasileiro era o ambiente ideal para o jogador recuperar a forma ideal para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 conviveu com diversas lesões e, apesar de ajudar o time da Baixada a escapar do rebaixamento em 2025, teve atuações aquém do esperado.

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. Uma lesão na panturrilha direita obrigou o atacante a acelerar a recuperação para ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

Já recuperado, atuou por 20 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, ainda na fase de grupos, e voltou a entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. Na partida, marcou de pênalti o gol de honra do Brasil, em um jogo que selou a eliminação da seleção e marcou sua despedida da equipe nacional.

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Após a queda do Brasil na Copa, o pai de Neymar fez um apelo ao filho para que continue jogando. "Nunca foi apenas o talento. Nunca foi apenas o esforço. Foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguíamos entender. E é justamente por acreditar nisso que quer lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu o pai do camisa 10, responsável por gerenciar a carreira do atacante.

Ainda de acordo com a apuração do Estadão, o Santos está refém da decisão do jogador e não irá criar empecilhos caso não seja da vontade do atleta cumprir o contrato até o fim. O clube, inclusive, se vê em uma posição difícil de forçar qualquer barra porque há uma dívida de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa que gere a imagem do atacante, referente a um adiantamento celebrado em dezembro de 2025.

Em entrevista coletiva após a vitória do Santos no amistoso contra o União São João, no último sábado, o técnico Cuca afirmou que ainda não tinha planos para Neymar, mas que contava com o jogador para o restante da temporada. "A não ser que aconteça alguma coisa extra, ele vai voltar", disse.

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Neymar soma 15 partidas pelo Santos em 2026, com seis gols e quatro assistências. O clube está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, a duas posições da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no dia 16, um dia antes da representação do camisa 10, contra o Botafogo, no Rio, pela 19ª rodada.

Segundo o portal The Athletic, braço de esportes do New York Times, Neymar chegou a ser procurado pelo FC Cincinnati, clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo. Contudo, as conversas com a equipe norte-americana não foram para frente. A menos de seis meses para o fim de seu vínculo com o Santos, o camisa 10 já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

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