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Neymar tem pena reduzida pelo STJD e reforça o Santos contra o Coritiba

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neymar teve a pena reduzida pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e vai reforçar o Santos na partida contra o Coritiba, marcada para o dia 18, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, e válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tribunal aceitou o recurso apresentado pelo Santos e diminuiu o castigo do craque de dois para apenas um jogo, já cumprido na segunda-feira, data da derrota por 2 a 1 do time do litoral paulista para o Red Bull Bragantino.

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O camisa 10 recebeu a punição do tribunal pela expulsão na partida contra o Bahia, há quase duas semanas.

O cartão vermelho foi exibido com base na Lei Vini Jr. Neymar levou a mão à boca em uma discussão com Rodrigo Nestor, no retorno do intervalo, e acabou flagrado pela arbitragem de vídeo.

Neymar ficou fora dos últimos dois jogos do Santos. Antes, no empate sem gols contra o Palmeiras, o meia-atacante cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

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O retorno do craque é importante para o Santos na briga por um lugar na próxima edição da Conmebol Libertadores. O time ocupa a nona colocação do Brasileirão com 47 pontos, sete a menos do que o Athletico-PR.

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