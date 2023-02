Neymar sofre lesão no tornozelo direito, mas exame não indica fratura

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, confirmou neste domingo o Paris Saint-Germain. O atacante brasileiro se machucou na partida contra o Lille, mais cedo, em rodada do Campeonato Francês. Exame de ressonância magnética mostrou que não houve problemas mais graves, como fratura, no local.

continua após publicidade .

O clube francês indicou que uma nova avaliação será realizada daqui a 48 horas para estipular uma previsão de retorno do jogador aos gramados.

Logo no início do segundo tempo do jogo, o brasileiro torceu o tornozelo direito após disputar a bola com o meio-campista Benjamin André. No chão, o camisa 10 da equipe parisiense se contorcia de dor e chorava por conta da lesão. Ele teve de ser retirado de maca de campo.

continua após publicidade .

A lesão ocorre no mesmo lugar em que Neymar se machucou durante a Copa do Mundo de 2022 e, mais uma vez, o jogador brasileiro corre o risco de ficar de fora de uma partida decisiva da Liga dos Campeões. No dia 8 de março, o PSG fará o jogo da volta das oitavas de final contra o Bayern de Munique, fora de casa - na ida, em casa, perdeu por 1 a 0.

Antes da substituição, Neymar era um dos destaques do time parisiense na partida deste domingo. Com um gol e uma assistência, ele foi aplaudido pela torcida do PSG quando deixou o gramado, de maca. Sem o brasileiro, o PSG sofreu, mas garantiu a vitória por 4 a 3, com um gol de Lionel Messi no último minuto do jogo.