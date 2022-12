Neymar se despede de Pelé e agradece: 'Deu voz aos pobres, aos negros, ao Brasil'

(via Agência Estado)

Maior nome do futebol brasileiro da atualidade, o atacante Neymar publicou em sua conta oficial no Instagram um texto em homenagem a Pelé, o Rei do Futebol, morto nesta quinta-feira após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava problemas decorrentes de um câncer no cólon. Na mensagem ao ídolo, Neymar exaltou tanto o desempenho esportivo de Pelé quanto o seu impacto social e cultural.

"Antes de Pelé, '10' era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!", escreveu o craque do Paris Saint-Germain.

Neymar tem em comum com Pelé o fato de ter feito história no Santos, clube no qual o Rei se consagrou entre as décadas de 1950 e 1970, antes de encerrar a carreira no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Um autêntico Menino da Vila, como são chamados os jogadores formados na base santista, o atacante de 30 anos teve contato com o maior jogador de todos os tempos desde muito jovem.

Depois da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, após disputa nos pênaltis, Pelé, já internado, enviou uma mensagem de apoio a Neymar por meio de suas redes sociais. Na frustrante partida, o atacante chegou aos 77 gols pela seleção brasileira, mesmo número de gols oficiais feitos pelo Rei vestindo a amarelinha.

"Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a seleção brasileira", diz um trecho do texto publicado na página oficial do eterno camisa 10. "Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos, e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista", completa, em outra parte.