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Neymar se desentende com filho de Robinho, acerta rasteira e causa 'climão' em treino do Santos

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 19:10:00 Editado em 03.05.2026, 19:17:47
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Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. movimentou os bastidores do Santos neste domingo. Durante treinamento realizado no CT Rei Pelé, o camisa 10 se desentendeu com o jovem atleta após um lance da atividade.

De acordo com apuração do ge, a situação começou quando Neymar não gostou de um drible aplicado pelo garoto. O atacante teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade, mas a situação evoluiu para uma discussão entre os dois.

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Ainda segundo os relatos, o clima esquentou rapidamente, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. Em meio ao desentendimento, Neymar acabou aplicando uma rasteira no jovem, o que aumentou a tensão no momento.

O episódio ocorreu durante uma atividade destinada aos atletas que não participaram do clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado. Tanto Neymar quanto Robinho Jr. estiveram entre os jogadores que foram a campo no treino complementar.

De acordo com o portal, a situação repercutiu internamente e gerou incômodo, com integrantes do estafe do jovem procurando a diretoria para relatar o ocorrido. Procurado pela reportagem do ge, o Santos optou por não comentar o caso. A equipe de Neymar afirmou não ter conhecimento do episódio, enquanto representantes do jovem também evitaram se manifestar.

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Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou. Ainda no centro de treinamento, Neymar procurou Robinho Jr. para se desculpar pela atitude. Pessoas próximas ao ambiente garantem que a situação foi resolvida, especialmente pelo bom relacionamento entre os dois, frequentemente descritos como próximos.

Dentro de campo, a tendência é que Neymar volte a ficar à disposição do técnico Cuca. O treinador confirmou que o atacante deve ser relacionado para o confronto contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira.

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Futebol NEYMAR Robinho Jr. Santos
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