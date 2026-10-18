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Neymar revela que quase disputou Mundial pelo Fluminense: 'Tive uma conversa com o presidente'

Escrito por (via Agência Estado)
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Neymar revelou que esteve perto de defender o Fluminense no Mundial de Clubes. Após a vitória do Santos sobre a equipe carioca, o atacante contou que conversou com o presidente do clube e com Renato Gaúcho, então treinador tricolor, mas avaliou que sua condição física naquele momento impediria uma participação no nível que desejava.

"Quase joguei no Fluminense, tive uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo", afirmou.

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CONTROLE SANTISTA

Dentro de campo, Neymar viu superioridade do Santos mesmo depois de a equipe sair atrás no placar. Na avaliação do camisa 10, o Fluminense teve poucas oportunidades, enquanto os visitantes conseguiram assumir o controle e ampliar o domínio depois do intervalo.

"Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo, eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo", argumentou.

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CARINHO DA TORCIDA

Na saída para o vestiário, o atacante também agradeceu às manifestações dos torcedores. Cercado por pedidos de fotos e cumprimentos, disse que procura atender ao público, embora nem sempre consiga dar atenção a todos.

"Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo", declarou.

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