Neymar retoma os treinamentos no Santos após pôquer e deve reforçar o time contra a Chapecoense

Neymar se reapresentou normalmente na manhã desta quinta-feira aos treinamentos com o restante do elenco do Santos, no CT Rei Pelé. O atacante não atuou na goleada por 4 a 1 sobre o Universidad Central de Venezuela (UCV), na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN), e deve ser a principal novidade para o duelo de sábado contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

O camisa 10 foi liberado pela comissão técnica na quarta-feira, assim como o restante da delegação, que enfrentou dificuldades para deixar o país vizinho devido a atrasos no voo. Durante o período em que foi poupado contra o UCV, Neymar aproveitou para participar de um torneio de pôquer na cidade de São Paulo.

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Os jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos na Venezuela realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento nesta quinta-feira, enquanto Neymar e os demais atletas atuaram em um treino tático.

O técnico Cuca confirmou que o craque deve reforçar a equipe no confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão, diante da lanterna Chapecoense. A partida será disputada no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Com contrato até o fim do ano, o capitão soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir uma programação de minutagem para Neymar, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o astro atuou por 23 minutos e marcou o gol de honra.

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Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

Pelo Santos, a última partida de Neymar foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem.

Posteriormente, foi diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos compromissos do clube antes da pausa para o Mundial e também limitou sua participação no torneio. Além do confronto contra a Noruega, ele disputou apenas 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela fase de grupos.

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O último dia de preparação para o embate contra a Chapecoense acontece nesta sexta-feira. Além do retorno de Neymar, Cuca também contará novamente com o lateral-direito Igor Vinícius, os volantes Willian Arão e João Schmidt e o atacante Gabigol, todos recuperados de lesão e liberados pelo departamento médico.