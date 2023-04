Neymar retira imobilização e volta a fazer reabilitação no CT do PSG

(via Agência Estado)

Após uma breve estada no Brasil, Neymar voltou à França para retomar o trabalho de reabilitação no Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, o clube francês informou que o atacante retirou a bota de imobilização e avançou em seu processo de recuperação física após cirurgia no tornozelo direito.

"Neymar voltou ao Centro de Treinamento, com os membros do departamento médico do Paris Saint-Germain e os cirurgiões que o operaram para remover a sua bota protetora hoje", anunciou o PSG, em breve comunicado. "Após receber resultados tranquilizadores sobre seus testes, o jogador agora poderá continuar seu processo de reabilitação em Paris."

O atacante da seleção brasileira se machucou no dia 19 de fevereiro, durante partida do PSG contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Inicialmente, os médicos do PSG optaram por um tratamento conservador, sem cirurgia. Mas não houve resultados. A operação, então, foi realizada no dia 10 de março.

O clube parisiense não revelou previsão de retorno do jogador, que só deve voltar aos gramados na próxima temporada europeia, a partir de agosto. Na reta final da atual temporada, o PSG tem apenas mais seis jogos a disputar, por estar fora da Copa da França e da Liga dos Campeões. No Francês, o time se encaminha para novo título, com oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha.

Até a cirurgia, Neymar vinha fazendo boa temporada - interrompida para a disputa da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro do ano passado. Foram 29 partidas, com 19 gols e 16 assistências.