Neymar publica post com Messi e diz: "Juntos novamente"

Nesta terça-feira (10), o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Júnior publicou um vídeo com o argentino Lionel Messi em seu storie do Instagram. No post, o brasileiro escreveu "Back Together", que significa "juntos novamente".

Messi foi à capital francesa para assinar um contrato com o PSG. Com a publicação de Neymar, é possível afirmar que Messi fará parte da equipe francesa.

Nesta terça, o PSG postou na mesma rede social um vídeo com a bandeira argentina e a frase: New Diamond in Paris (Novo Diamante em Paris), sem citar o nome de Messi.

No Instagram, a esposa de Messi postou uma foto do jogador no avião e escreveu: 'Nova aventura'.



Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona, equipe espanhola, e obtiveram números e títulos expressivos.