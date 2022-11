Neymar publica foto e mostra do tornozelo inchado

Da Redação

A assessoria de imprensa de Neymar, da Seleção Brasileira, postou fotos da recuperação do atacante, que está com tornozelo direito inchado. As imagens assustaram alguns torcedores.

"Nosso craque segue se tratando para voltar o mais rápido possível e ajudar a Seleção Brasileira! Vamos, Neymar Jr, tudo passa!", postou a assessoria do craque.

O camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito após entorse na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na quinta-feira (24), estreia do Brasil no Mundial.

Neymar será desfalque, pelo menos, na fase de grupos, e a participação dele em eventuais partidas na fase mata-mata não é certa. O Brasil, líder do Grupo G, volta a campo na segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, vice-líder da chave.

Camarões é terceiro colocado do grupo, enquanto os sérvios estão na quarta posição. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

fonte: Silvia Vilarinho

Com informações, superesportes.com.br

