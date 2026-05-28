Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

'Neymar precisa pensar primeiro na saúde, depois em protagonismo', diz Casemiro

Escrito por Marcel Rizzo (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 11:45:00 Editado em 28.05.2026, 11:54:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A seleção brasileira está há dois dias se preparando para a Copa do Mundo de 2026 e Neymar tomou conta do noticiário por causa da lesão na panturrilha direita, que o deixará de 2 a 3 semanas se recuperando. Capitão do time de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro até se incomodou um pouco em responder mais de uma pergunta sobre o camisa 10. Neymar, mesmo longe de 100%, será protagonista da seleção?

"O Neymar é como outro jogador dentro do grupo, mais um jogador importante entre os 26 convocados. Neste momento, ele está cuidando da lesão e querendo voltar a treinar primeiro, passo a passo, para estar bem de saúde. Só depois para pensar em protagonismo. O primeiro pensamento tem que ser a saúde", disse Casemiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Antes da Copa, Casemiro foi um dos jogadores que defendeu a convocação de Neymar, junto com outros líderes do elenco, como Raphinha. O principal argumento é a experiência que o jogador agrega ao grupo. Neymar pode ir para sua quarta Copa do Mundo.

"É um jogador experiente, de uma geração experiente. Vai disputar a quarta Copa do Mundo e já passou por inúmeras situações no futebol. Isso agrega muita experiência ao grupo. O ambiente da seleção já é conhecido por ele e, com o Neymar, sem dúvida, essa experiência faz diferença. Jogar uma quarta Copa do Mundo é algo importante. Ter jogadores importantes e experientes no elenco também é fundamental", comentou o meio-campista.

Casemiro vai para sua terceira Copa do Mundo. Em recente entrevista à TNT Sports, o volante, que deixou o Manchester United-ING, deu uma declaração sobre o garoto Endrick que repercutiu. Ao afirmar que o atacante ainda "não é do grupo", passou a impressão para algumas pessoas de que acreditava que o jovem não deveria ser convocado por Carlo Ancelotti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Fiquei bastante chateado. Naquele momento, tentei proteger o jogador e não colocar um peso enorme sobre ele em uma Copa do Mundo. O Endrick ainda é um jogador muito jovem e pode disputar mais três ou quatro Copas do Mundo. Não dá para colocar toda essa responsabilidade sobre ele agora. A intenção foi proteger", disse Casemiro.

"Nós, jogadores mais experientes, temos que proteger os mais novos por causa da grandeza da competição. O Endrick já mostrou para todo mundo que tem estrela e ainda vai disputar muitas Copas do Mundo", completou.

Casemiro vai a campo com os demais jogadores da seleção brasileira para o segundo treinamento com bola na Granja Comary ainda nesta quinta-feira, 28.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Casemiro Copa do Mundo Futebol NEYMAR Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV